Ide o prvý potvrdený prípad: V Grécku sa pohybuje hybrid vlka a psa, snažia sa ho odchytiť

Ilustračná foto: Pexels

Lucia Mužlová
TASR
Podľa testov DNA je zviera zo 45 percent vlk a z 55 percent pes.

Prominentná grécka organizácia na ochranu prírody v piatok uviedla, že na severe krajiny zaznamenala prvý potvrdený prípad hybridu vlka a psa v krajine. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Zoskupenie Callisto, ktoré sa v súčasnosti podieľa na snahe odchytiť vlka na polostrove Chalkidiki v severnom Grécku, uviedlo, že hybrid bol zaznamenaný neďaleko Solúna.

„Toto je prvý genetický (prípad) potvrdený v Grécku,“ povedala na konferencii v Aténach biologička z Callisto Emilia Ioakimidisová. Ako spresnila, podľa testov DNA je zviera zo 45 percent vlk a z 55 percent pes. Objavili hol počas testovania 50 vlčích vzoriek z gréckej pevniny.

Hybridy sú vzácne

Hoci hybridy vlka a psa boli predtým hlásené v Európe, strednej Ázii i Spojených štátoch, toto zaradenie do veľkej miery vychádzalo len zo vzhľadu zvierat, píše AFP.

Neskoršie genetické testovanie ukázalo, že takéto hybridy sú vzácnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Populácia vlkov v Grécku v posledných rokoch neustále rastie v dôsledku zákazu lovu z roku 1983 na základe Bernského dohovoru.

Podľa nedávnej šesťročnej štúdie, ktorú nedávno ukončila skupina Callisto, sa ich počet pohybuje okolo 2075 jedincov vrátane najmenej troch svoriek s minimálne 31 vlkmi v pohorí Parnitha neďaleko Atén.

Zoskupenie so sídlom v Solúne má za cieľ skúmať, chrániť a spravovať populácie a biotopy veľkých mäsožravcov, ako sú medvede a vlky, ako aj iných ohrozených druhov.

V súčasnosti prebieha operácia s cieľom nájsť mladého vlka, ktorý 12. septembra zranil päťročné dievča zo Srbska v pobrežnom letovisku Neos Marmaras.

