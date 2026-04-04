Ich slová potešia: Slovákov ohodnotila agentúra z opačného konca sveta

Slovensko

Foto: ilustračné, Pexels

Michaela Olexová
„Vzhľadom na dôležitosť prijímania finančných prostriedkov z EÚ je nepravdepodobné, že by sa vláda odklonila od svojho proeurópskeho postoja."

Slovenská republika si aj v súčasnom období globálnej neistoty udržala rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Takéto hodnotenie najnovšie zverejnila japonská agentúra Japan Credit Rating Agency (JCR). Vo svojej správe vyzdvihuje najmä rozvinuté hospodárstvo Slovenska, relatívne nízku úroveň verejného dlhu a výhody vyplývajúce z členstva v Európskej únii (EÚ).

Agentúra vo svojej správe pozitívne hodnotí kroky vlády na postupné ozdravenie verejných financií. Analytici predpokladajú, že deficit za rok 2025 by sa mal znížiť na úroveň 5 % HDP. Informuje o tom Tlačový odbor Ministerstva financií SR vo svojej tlačovej správe.

Ratingy so stabilným výhľadom

Ich odhad však ešte nezachytil pozitívne signály, ktoré naznačujú, že Slovenská republika v roku 2025 hospodárila lepšie, čo by malo byť potvrdené v najbližších týždňoch.

„Vzhľadom na dôležitosť prijímania finančných prostriedkov z EÚ je nepravdepodobné, že by sa vláda odklonila od svojho proeurópskeho postoja. Hoci sa na krajinu od roku 2024 vzťahuje postup EÚ pri nadmernom deficite (EDP), vláda začala zintenzívňovať svoje úsilie o fiškálnu konsolidáciu a agentúra JCR očakáva, že fiškálny deficit sa v strednodobom horizonte zníži v súlade s rámcom EÚ na zabezpečenie fiškálnej disciplíny. Na základe vyššie uvedeného agentúra JCR potvrdila ratingy so stabilným výhľadom,“ uvádza japonská agentúra vo svojom hodnotení.

Agentúrni analytici vo svojej správe už reflektujú aj riziká nárastu cien energií v súvislosti s globálnou neistotou, so situáciou na Blízkom východe a v neposlednom rade aj so zastavením dodávok ropy cez ropovod Družba.

Čo očakáva pre rok 2027?

„Napriek tomu sa očakáva, že aj za týchto podmienok rast investícií poháňaný zrýchleným prílevom fondov EÚ poskytne podporu pre dosiahnutie hospodárskeho rastu okolo 1 % v tomto roku. Od roku 2027 sa očakáva, že uvoľnenie reštriktívnej fiškálnej politiky povedie k oživeniu súkromnej spotreby a začiatok hromadnej výroby v nových automobilkách podporí rast exportu, čo umožní ekonomike udržať si istú úroveň rastu,“ predpokladá agentúra vo svojom hodnotení Slovenska.

Foto: TASR/Maroš Herc

„Európska únia sa dostala aj vlastnými chybami do krízy a jej predstavitelia neprichádzajú s ráznymi a efektívnymi riešeniami. Slovensko je malá a jedna z najviac otvorených ekonomík na svete a na túto nečinnosť doplácame hospodársky aj ekonomicky,“ zhodnotil rating minister financií Ladislav Kamenický.

„Musíme sanovať problémy, ktoré prichádzajú z externého prostredia a do toho všetkého ešte musíme naprávať zdevastované verejné financie, ktoré nám  bývalá vláda zanechala v najhoršom stave z celej EÚ. Napriek tomu všetkému to zvládame, robíme potrebné opatrenia a riadime verejné financie zodpovedne. Najdôležitejšie je, že Slovenská republika je dôveryhodným partnerom pre investorov aj pre medzinárodné finančné inštitúcie,“ uzatvára.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

