Hygienici zasahujú v nitrianskej škole: Po potvrdení infekčného ochorenia nariadili očkovanie aj dezinfekciu

Na Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre bola potvrdená vírusová hepatitída typu A (VHA). Jedna zo žiačok školy je so žltačkou umiestnená v nemocnici. Škola bola vydezinfikovaná, jej vedenie postupuje presne podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Potvrdil to Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra, ktoré je zriaďovateľom školy. Podľa slov Holúbka sú dievčatá, ktoré sa delili o spoločné priestory, v karanténe a majú nariadené očkovanie. „Všetci ostatní žiaci sa riadne učia, avšak za zvýšených hygienických opatrení,“ skonštatoval hovorca.
Hygienici nariadili viaceré opatrenia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil protiepidemické opatrenia, ktoré zahŕňajú očkovanie, lekársky dohľad, zvýšenú hygienu a zvýšenú dezinfekciu priestorov. Zároveň odporučil zákaz hromadných podujatí na škole počas 50-dňovej inkubačnej doby VHA od výskytu posledného ochorenia.
