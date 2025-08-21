Zariadeniam sociálnych služieb hrozí kolaps, varuje opozícia. Podmienky zamestnancov sú na katastrofálnej úrovni

Protest Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Tomáš Mako
TASR
Podmienky zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb sú nedostatočné, hrozí kolaps systému.

Sociálnym službám hrozí podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) kolaps. Na Slovensku je nedostatok opatrovateľov aj z dôvodu, že ich práca nie je dobre finančne ohodnotená a atraktívna pre ľudí. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci Andrea Turčanová, Martin Šmilňák a Igor Janckulík (všetci KDH).

„Kvalifikovaná a extrémne náročná práca v zariadeniach sociálnej služby je finančne hlboko podhodnotená, pribúdajú prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú ťažké diagnózy, často psychiatrické, sú veľmi agresívni nielen voči tým, ktorí sa o nich majú starať, ale aj sami voči sebe a poškodzujú sa,“ povedala Turčanová.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) podľa nej doteraz pomohlo len domácim opatrovateľom, a to zrušením krátenia opatrovateľského príspevku. Ocenila však zmenu v novele zákona o sociálnom poistení, pričom od budúceho roka by mal byť dôchodkový príspevok platený zo 60 % priemernej mzdy pre všetkých opatrovateľov, ktorí sa starajú o svojich blízkych.

Nedostatok pracovníkov je za hrozivo nízkym ohodnotením

Zdôraznila, že v zariadeniach sociálnych služieb je nedostatok pracovníkov, no nechýbajú len opatrovatelia, ale aj kuchári a upratovačky, pretože v tejto oblasti je platové odmeňovanie hlboko pod minimálnou mzdou. Opatrovateľky podľa nej začínajú s platom na úrovni 649 eur, od januára budúceho roka by však mala byť minimálna mzda v sume 915 eur. Jej rastom sa však prepad sociálnych pracovníkov podľa opozičných poslancov ešte zvýši.

KDH preto navrhuje opatrenia v oblasti sociálnych služieb, a to zatraktívniť povolanie opatrovateľov, odstrániť administratívnu záťaž či spravodlivo finančne ohodnotiť týchto pracovníkov a preplatiť všetky ošetrovateľské úkony.

Janckulík dodal, že kríza v sociálnych službách sa týka aj samospráv, kde je situácia v oblasti financovania kritická. Spresnil, že percentuálny podiel výdavkov na sociálne zabezpečenie tvorí napríklad v Žilinskom kraji 44 % celkového príjmu z podielových daní, čo predstavuje sumu takmer 63 miliónov eur.

Aj z dôvodu zlej situácie v samosprávach sa chystá KDH zvolať v septembri mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

