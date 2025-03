Hviezdy hovoria jasne: Toto sú 3 najromantickejšie znamenia zverokruhu, ktoré vám znesú aj modré z neba

Zatiaľ čo niektorí sú zdržanlivejší a skôr chladnejší, iní sa môžu pochváliť spaľujúcou vášňou a chuťou do života. Inak povedané, sú to romantici telom aj dušou a mať ich po svojom boku je veľká výhra. Dokážu prejaviť lásku a svoje city k tomu, koho majú naozaj radi. Sú to milujúci partneri, s ktorými by chcel byť vo vzťahu takmer každý. Hlavne nežnejšie pohlavie by ocenilo takého muža, ktorý by im doslova zniesol aj modré z neba.

Mať vedľa seba niekoho, kto vám vyznáva lásku a nosí kvety, je v dnešnej dobe zriedkavé. Stále sa však nájdu tí, ktorí prejavujú svoje city a neexistuje chvíľa, kedy by medzi ním a vami nelietali iskry. Pozrite sa, ktoré znamenia zverokruhu vynikajú vlastnosťami, ktoré poukazujú na ich vášnivú stránku, najmä v romantickom zmysle, podľa Collective World.

Škorpión

Škorpióni sú známi svojou tajomnou povahou a príťažlivosťou, ktorej málokto odolá. Sú zmyselní a vášniví vo všetkom, čo robia, pričom to prejavujú aj pri partnerovi. Nevyhýbajú sa hlbokému citovému a fyzickému spojeniu. Toto znamenie dokáže hlboko precítiť svoje emócie. Tiež sa neboja riskovať. Aj keď to môže nejaký čas trvať, kým si Škorpión niekoho pripustí k telu, o to sladšia odmena čaká na jeho partnera, ktorého potom obsype vášňou a romantikou.

Baran