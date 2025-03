Hviezda zo seriálu Pán profesor prechádza obrovskou životnou zmenou. Podelila sa o krásnu novinku

19-ročná herečka Katrin Virágová, ktorá sa preslávila v obľúbenom seriáli Pán profesor, sa podelila s verejnosťou o radostnú novinku. Na sociálnej sieti oznámila, že sa o pár mesiacov stane mamou.



Napriek mladému veku sa spolu s partnerom na bábätko nesmierne tešia. Ako sa vyjadrila pre magazín najmama.sk, tehotenstvo bolo prekvapením nielen pre ňu a jej partnera, ale aj pre ich rodiny. Napriek tomu ju však všetci podporujú a na príchod nového člena rodiny sa tešia.

Tehotenstvo ako nečakané, no o to krajšie prekvapenie

„Bábätko plánované nebolo, to však ale nič nemení na tom, že to bolo veľmi príjemné zistenie, prekvapenie a veľmi sa tešíme,“ priznala Katrin. Prvé dni jej tehotenstva neboli jednoduché, keďže ju trápili ranné nevoľnosti a únava, no teraz si už tento jedinečný čas naplno užíva. „Aktuálne som na začiatku piateho mesiaca. Už sa cítim dobre, najťažší bol prvý trimester ako u väčšiny žien. Často som mala ranné nevoľnosti a pociťovala som návaly únavy. Momentálne je to lepšie, až na tie zvláštne chute v jedle,“ popísala herečka.

Rodina ju podporila napriek prekvapeniu