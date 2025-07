Hudobný svet smúti: Zomrel jeden z najlepších oscarových skladateľov. Jeho piesne k filmom sa stali nesmrteľnými

Vo veku 99 rokov zomrel vo štvrtok americký textár Alan Bergman, ktorý sa počas svojej hudobnej kariéry podieľal na viacerých hitoch pre spevákov ako Frank Sinatra, Michael Jackson či Tony Bennett. V piatok o tom informovala agentúra AP.

Bergman so svojou zosnulou manželkou Marilyn tvorili jeden z najoslavovanejších autorských tandemov v dejinách filmovej hudby. Patrili aj medzi najplodnejšie a najúspešnejšie autorské dvojice svojej éry, pričom písali texty – a niekedy aj hudbu – k stovkám piesní vrátane filmovej hudby, ktorá sa často stala rovnako známou ako samotné filmy. Spolupracovali pritom s mnohými skladateľmi – od Marvina Hamlischa a Quincyho Jonesa až po Michela Legranda a Cy Colemana.

16 nominácií na Oscara

Bergman získal Oscara za pieseň „The Way We Were“ z rovnomenného filmu z roku 1973, za skladbu „The Windmills of Your Mind“ z filmu Aféra Thomasa Crowna (1968) a za hudbu k filmu Jentl (1983) s Barbrou Streisandovou.

So Streisandovou, s ktorou úzko spolupracovali vo viacerých filmoch a piesňach, Bergmanovcov spájalo aj osobné priateľstvo. Napísali pre ňu text k piesni „You Don’t Bring Me Flowers“, ktorú vytvorili s Neilom Diamondom. Streisandová a Diamond ju najprv nahrali každý samostatne, no na žiadosť verejnosti vznikla aj verzia ako duet.

Streisandová mala v repertoári aj ďalšie piesne s Bergmanovými textami – napríklad „On Rainy Afternoons“, „One Day“ či „After the Rain“. Na Oscara boli Bergmanovci nominovaní celkovo 16-krát a v roku 1980 vstúpili do Siene slávy skladateľov. Počas kariéry získali aj tri ceny Emmy.