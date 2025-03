Hudobný svet smúti: Vo veku 75 rokov zomrel legendárny frontman punkovej kapely, podľahol zákernej chorobe

David Johansen, spevák známy ako líder punkovej skupiny New York Dolls, zomrel po dlhom boji so štvrtým štádiom rakoviny – nádorom na mozgu a zlomeninou chrbtice.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Známy interpret, autor hitu Stranded in the Jungle, podľahol chorobe vo svojom dome v New Yorku v piatok 28. februára, vo veku 75 rokov. Ako informuje denník Mirror, smutnú správu dnes potvrdila jeho nevlastná dcéra Leah Hennessey. Leah ešte minulý mesiac zverejnila detaily o zdravotných problémoch svojho otčima a vyzvala na podporu finančne náročnej liečby.

Bojoval s rakovinou vo štvrtom štádiu

Davidovi diagnostikovali rakovinu v roku 2020, čo znamenalo koniec jeho kariéry. Odvtedy podstúpil intenzívnu liečbu rakoviny vo štvrtom štádiu. Rodina sa dlho snažila tieto problémy utajiť, no nakoniec musela verejne prehovoriť najmä pre vážne finančné problémy celej rodiny spojenej s jeho liečbou.

David Johansen, the beloved New York Dolls frontman and punk pioneer who later scored hits as the kitschy lounge singer Buster Poindexter, has died at age 75. Story: https://t.co/YI1BoEok1v pic.twitter.com/9YimoJfmWU — Rolling Stone (@RollingStone) March 1, 2025

David Johansen bol hlavným spevákom a hráčom na harmoniku v skupine New York Dolls od roku 1971 až do roku 2011. Jeho zdravotný stav sa zhoršil po páde na schodoch minulý rok, keď si zlomil chrbticu na dvoch miestach a stal sa ležiacim. Okrem hudby sa David venoval aj herectvu a objavil sa napríklad v obľúbenom filme Scrooged či v animovaných seriáloch ako Teen Titans a Centaurworld. Po celý život žil v New Yorku, kde aj zomrel. Bol dvakrát ženatý a naposledy sa oženil s umelkyňou Marou Hennessey, matkou Leah.