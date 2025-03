Iba 25-ročná Slovenka zomrela po predávkovaní sa drogou GHB. Tragédia sa mala stať v prenajatom štúdiu známeho rapera

Polícia údajne vyšetruje tragédiu, ktorá sa mala odohrať na území nášho hlavného mesta. V nahrávacom štúdiu prišla o život iba 25-ročná žena, ktorá sa mala predávkovať látkou GHB.

„Po neúspešnej resuscitácii lekár konštatoval smrť,“ uviedla na margo nešťastnej udalosti hovorkyňa Operačného strediska ZZS Danka Capáková. Na tému upozornil portál tvnoviny.sk, podľa ktorého sa blízki zosnulej rozhodli prehovoriť aj z toho dôvodu, aby varovali mladú generáciu pred užívaním zakázanej látky.

„Hneď som sa rozsypala, snažila som sa dopátrať k tomu, čo sa stalo, a prečo,“ opísala situáciu kamarátka 25-ročnej ženy. Podľa jej najbližších nebola drogovo závislá a nevylučujú ani fakt, že drogu mohla užiť neúmyselne. „Prestala dýchať s tým, že jej bola podaná droga GHB. Nevieme, či si to dala dobrovoľne,“ dodala jej kamarátka.

K tragédii malo na základe informácií článku portálu tvnoviny.sk dôjsť v nahrávacom štúdiu, ktoré mal mať prenajaté český raper známy pod prezývkou Vercetti. Práve na neho smerujú najbližší zosnulej ženy svoje výčitky, nakoľko jej neskoro zavolal zdravotnú pomoc. Interpret mal podľa viacerých medializovaných správ navyše v minulosti niekoľkokrát problémy s návykovými látkami.

Iná kamarátka tvrdí, že Vercetti mal cez sociálne siete poslať aj video, kde už Slovenka leží na zemi. „Čiže on už vedel, že je nejaký problém,“ dodala s tým, že to takto popisom k nahrávke interpretoval aj hudobník. Podľa ďalších zistení portálu tvnoviny.sk mal raper pri sebe okrem GHB aj kokaín a hašiš. Na otázky redaktorov nereagoval. „To je všechno? Hezký den,“ uviedol im Dominik Vyšata alias Vercetti.