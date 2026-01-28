Hrozivý prípad zo školy v Trnave: Žiak pod vplyvom omamných látok napadol učiteľku. Škola urobila radikálny krok

Ilustračná foto: Google Maps (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Predtým mal užiť látku HHC a správal sa nepríčetne.

Polícia sa zaoberá incidentom, ku ktorému došlo v pondelok (26. 1.) počas vyučovania na jednej zo stredných škôl (SŠ) v Trnave. Malo dôjsť k fyzickému konfliktu medzi dvoma osobami.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová s tým, že prípad je v súčasnosti riešený v súvislosti s trestným činom výtržníctva. Podľa TV Markíza, ktorá na prípad upozornila, mal jeden zo študentov fyzicky napadnúť učiteľku.

K zraneniu nedošlo

Pri incidente nedošlo k zraneniu žiadnej osoby. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla polícia. Dodala, že správanie študenta je riešené aj zo strany samotnej školy. Podľa informácií TV Markíza mal študent na hodine slovenčiny pristúpiť k učiteľke, ťahať ju a kopnúť do kolena.

Predtým mal podľa informácií televízie užiť látku HHC a správal sa nepríčetne. Látku mal do školy preniesť jeho spolužiak a následne mu ju dať. Oboch študentov zo školy údajne vylúčili.

Konflikt po stredajšom rokovaní vlády potvrdil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). „Nedošlo k žiadny zraneniam,“ poznamenal s tým, že konflikt súvisí s užívaním ľahkých drog. Podľa Druckera budú na školách prebiehať neinvazívne aktivity, ktoré budú mapovať drogy na školách. Tvrdí, že drogy sú problémom mladistvých a ich snahou je eliminovať následky, aby sa mladí nestali závislými. Minister je tiež zástancom mnohých programov.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
