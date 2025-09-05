Hrozivý nález v hlavnom meste: V Dunaji pri Dvořákovom nábreží v Bratislave objavili mŕtve telo muža

V piatok ráno v rieke Dunaj pri Dvořákovom nábreží v Bratislave našli mŕtve telo muža doposiaľ neznámej totožnosti. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„Dnes krátko pred 7.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života vo vodnom toku rieky Dunaj v blízkosti Dvořákovho nábrežia,“ objasnila polícia.
Prebieha vyšetrovanie
Spresnila, že bratislavskí policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. „Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ dodala. Uviedla tiež, že predmetná udalosť je v štádiu preverovania.
