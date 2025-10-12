Hrozivý incident v obci Lubina: Muž spadol zo strechy, utrpel vážne poranenia, letecky ho previezli do nemocnice

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
Muž utrpel vážne poranenia.

Trenčianska posádka leteckých záchranárov zasahovala v nedeľu popoludní v obci Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom), kde sa po páde zo strechy vážne zranil 28-ročný muž. Informovala o tom letecká záchranná služba Air – Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Muž utrpel závažné poranenia dolných končatín, chrbtice a existovalo podozrenie aj na poranenie vnútorných orgánov. Pilot vrtuľníka pristál na najbližšom vhodnom mieste a pacienta, ktorý bol primárne ošetrený posádkou pozemných záchranárov, následne transportovali k vrtuľníku.

„Tím leteckých záchranárov mu na mieste doplnil ďalšiu nevyhnutnú liečbu a po stabilizácii zdravotného stavu bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. Následne bol letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov,“ priblížili zásah leteckí záchranári.

