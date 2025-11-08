Hrozivý incident: Šofér unikal pred políciou a vrazil do ľudí pred barom, hlásia najmenej štyri obete

Vodič sa tesne pred tragédiou snažil uniknúť polícii.

Pri náraze osobného vozidla do preplneného baru v meste Tampa v americkom štáte Florida v sobotu ráno zahynuli najmenej štyri osoby a ďalších jedenásť utrpelo zranenia.

Letecká hliadka policajného oddelenia v Tampe spozorovala auto, ktoré jazdilo bezohľadne po diaľnici okolo 0:40 hodine miestneho času (6.40 h SEČ). Ešte predtým bol strieborný sedan podľa vyhlásenia policajného oddelenia spozorovaný pri pouličných pretekoch v jednej z mestských štvrtí.

Stratil kontrolu nad vozidlom

Floridská diaľničná hliadka následne vozidlo dohnala a narazila do jeho zadného nárazníka, aby ho dostala do šmyku. Ide o manéver známy ako PIT, teda špeciálnu techniku určenú na zastavenie vozidla. Táto operácia však bola neúspešná.

Vozidlo následne vyrazilo do štvrte Ybor City neďaleko centra mesta. Vodič stratil kontrolu nad vozidlom a zrazil vyše desať ľudí pred barom, uviedla polícia.

Traja ľudia zahynuli priamo na mieste a štvrtá obeť zomrela v nemocnici. Ďalšia osoba je v kritickom stave. Osem ľudí utrpelo zranenia a ich stav je už stabilizovaný. Ďalší dvaja vyviazli len s ľahkými zraneniami. Medzi obeťami a zranenými neboli žiadne deti.

Páchateľ bol zadržaný

Polícia identifikovala podozrivého ako 22-ročného Silasa Sampsona, ktorého v sobotu zadržali a následne previezli do väznice v okrese Hillsborough.

Sampson čelí štyrom obvineniam z usmrtenia pri dopravnej nehode a štyrom obvineniam z úmyselného vyhýbania sa zadržaniu s následkom vážneho ublíženia na zdraví alebo smrti. Všetky obvinenia sú trestné činy prvého stupňa.

