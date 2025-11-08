Europoslanec Tomáš Zdechovský vyhral v lotérii a stal sa takmer milionárom: Niektorým ľuďom sa to nepáči, peniaze si nenechá

Poslanec Európskeho parlamentu Tomáš Zdechovský sa na sociálnej sieti X pochválil výhrou v lotérii. V českých korunách získal takmer milión.
„Občas si ľudia stavia pár korún… tak pekný večer,“ uviedol Zdechovský vo svojom príspevku ešte v piatok. Pridal k nemu dôkaz, podľa ktorého jeho výhra činí 933 552 českých korún, čo je v prepočte okolo 38 422 eur.
Občas si lidé vsadí pár korun…tak hezký večer ❤️ pic.twitter.com/vILBaRXdxV
— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 7, 2025
Nie každému sa to páči
V komentároch sa rozprúdila diskusia a sám Zdechovský tu priznal, že si svoju výhru nenechá a všetky peniaze pôjdu na charitu. Viacerí sa ho však zvedavo aj kriticky opýtali, prečo vlastne podáva lotériu, alebo vyjadrili svoj názor, podľa ktorého by mala byť zakázaná.
„Ten, kto najmenej potrebuje,“ udrel jeden z množstva komentujúcich. Iní len boli zvedaví, aké čísla tipoval.
