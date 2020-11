Mŕtvu veľrybu naplnili výbušninami, ktoré ju roztrhli. Z experimentu z roku 1970 natočili aj bizarné video

Nejde však o žiaden výmysel, v novembri roku 1970 došlo na jednej z oregonských pláží k explózii 8 ton vážiacej veľryby. Výbuch obyvateľmi poriadne otriasol, do vzduchu vyleteli kopy mäsa a veľrybieho ruku.

S odstránením mŕtvej veľryby sa úrady neponáhľali

Písal sa 12. november 1970, keď mnohých obyvateľov malého oregonského mestečka Florence prekvapila explózia. Ako však informuje portál Oregoncyclopedia, nešlo o žiaden atentát, ale o telo veľryby vyvrhnutej na súš, ktoré meralo viac ako 13 metrov. Vorvaň na pláži ležal už niekoľko dní, nikto si ho však nevšímal.

Zapáchajúcu mŕtvolu zvieraťa malo odstrániť oregonské ministerstvo dopravy, úrady sa totiž obávali, že veľryba by mohla pritiahnuť zvedavcov, ktorí by sa mohli pokúsiť na zviera vyšplhať a spadnúť doň.

Úrady však nevedeli, čo majú s veľrybou urobiť, píše portál The New York Times. Obávali sa, že zviera jednoducho zakopať by bolo zbytočné, pretože o pár dní by sa zapáchajúce zvyšky opäť objavili na povrchu a neznesiteľný smrad by sa šíril aj tak.

Ďalšou možnosťou bolo mŕtvolu prepichnúť, vypustiť z nej nahromadený metán, uvoľniť tlak a rozrezať vorvaňa na menšie kusy, ktoré by bolo jednoduchšie pochovať. Do prepichovania veľryby sa však akosi nikomu pustiť nechcelo.

Napokon však ministerstvo vorvaňovo telo odstrániť z pláže nestihlo. Inžinier George Thornton a jeho tím sa totiž rozhodli konať a správať sa k mŕtvole vorvaňa ako ku skale, ktorá stojí v ceste a jednoducho ju vyhodiť do vzduchu dynamitom, píše portál All That Is Interesting. Skôr ako tak urobil, poradil sa s americkým námorníctvom, aby mal istotu, že pol tony dynamitu a lietajúce kusy vorvaňa nikoho neporania.

Thorntona explózia veľryby poznačila navždy

Výbušniny následne usporiadal tak, aby explózia vymrštila telo vorvaňa späť do mora. O zvyšky mŕtvoly, ktoré by ostali na súši, sa mali postarať čajky a príliv. Thornton sa dokonca postaral aj o to, aby boli zvedavci vo vzdialenosti takmer pol kilometra, ani to však napokon nebolo dosť ďaleko, ako sa ukázalo.

Celá udalosť bola zaznamenaná na kameru a bola taká bizarná, že ju mnohí považovali za hoax. Explózia však bola skutočná a do vzduchu sa naozaj vzniesli kusy mäsa a tuku vážiace aj niekoľko desiatok kilogramov. Mŕtvola ani nebola vymrštená plánovaným smerom, piesok a kusy zvieraťa sa vznášali všade naokolo a diváci pre nimi s krikom utekali.

Našťastie, explózia ani lietajúce pozostatky nikoho neporanili, každému, kto bol v blízkosti veľryby však spôsobili poriadny šok. Lietajúce kusy veľryby rozdrvili len jedno auto, jeho majiteľ bol však neskôr odškodnený.

Now you can visit Exploding Whale Memorial Park on the Oregon coast https://t.co/fO5WaLv813 pic.twitter.com/UgN4JZMv6f — The Oregonian (@Oregonian) June 16, 2020

Udalosť napokon poslúžila ako ponaučenie do budúcnosti a názorná ukážka toho, ako sa vyplavená veľryba z pláže neodstraňuje. Mŕtvoly veľrýb sa síce za pomoci explózie odstraňovali aj neskôr, najskôr však boli odtiahnuté do mora. Neskôr sa úrady zhodli na tom, že zvieracie mŕtvoly, ktoré je náročné odstrániť iným spôsobom, je najlepšie pochovať.

Thornton sa z udalosti nikdy celkom nespamätal, namiesto úspechu sa totiž dočkal posmechu, ktorý ho sprevádzal až do jeho smrti, píše portál NPR. Zomrel v roku 2013 vo veku 84 rokov. V júli tohto roka si obyvatelia Florence túto udalosť pripomenuli opäť a rozhodli sa, že na jej počesť bude v mestečku vybudovaný park.