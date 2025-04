Horúčky, vracanie a bolesť tela: Vysoko infekčný vírus má 50-percentnú úmrtnosť a teraz má čoraz viac nakazených

Kolumbijská vláda v stredu večer vyhlásila zdravotnícky a hospodársky núdzový stav pre epidémiu žltej zimnice. Úrady vyzývajú ľudí na očkovanie a dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri cestovaní počas Veľkej noci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Od začiatku roku 2025 zomrelo v Kolumbii na žltú zimnicu najmenej 34 ľudí z potvrdených 74 prípadov, uviedol minister zdravotníctva Guillermo Jaramillo. „Je to choroba s mierou úmrtnosti takmer 50 percent medzi nakazenými. Vírus sa rozšíril aj mimo vidieckych regiónov, ktoré sú tradične zraniteľné počas epidémií, čím predstavuje hrozbu pre väčšie komunity,“ uviedol.

Komáre sa šíria aj do vyšších nadmorských výšok

Vírus žltej zimnice v Južnej Amerike prenášajú komáre a u pacientov spôsobuje horúčku, bolesti svalov, nevoľnosť či bolesť hlavy. Najzávažnejšia situácia je v departmente Tolima.

„Budeme vyžadovať nosenie vakcinačnej karty pre ľudí, ktorí budú vstupovať alebo odchádzať z Kolumbie,“ dodal Jaramillo. Prezident Gustavo Petro k vyhlásenému zdravotníckemu núdzovému stavu oznámil aj hospodársky. „Ľudia, ktorí neboli očkovaní, by počas Veľkej noci nemali chodiť do rizikových oblastí,“ napísal v stredu na Facebooku. Prezident epidémiu žltej zimnice pripísla klimatickej zmene, pre ktorú sa komáre množia aj vo vyšších nadmorských výškach, kde doteraz nežili.

Cestovné poistenie neochráni pred vlastnou nezodpovednosťou

Momentálne sú niektoré ochorenia na vzostupe. Možno ste nevedeli, že turistom, ktorí neabsolvovali povinné očkovanie proti osýpkam a čiernemu kašľu a nakazia sa týmito ochoreniami v zahraničí, poisťovňa nemusí preplatiť náklady spojené s tamojším lekárskym ošetrením z dôvodu nákazy týmito infekčnými ochoreniami. Informovala o tom hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová.

Infekčné ochorenia ako osýpky a čierny kašeľ sú na Slovensku zaradené do povinného očkovania detí a vakcíny sú plne hradené z verejného poistenia. „Preto, ak náš poistenec vycestuje napriek tomu nezaočkovaný a v zahraničí potrebuje lekársku starostlivosť z dôvodu nákazy takýmito infekčnými ochoreniami, jeho náklady poisťovňa nemôže hradiť. Cestovné poistenie sa totiž nevzťahuje na škody, ktoré vyplynú alebo vzniknú preto, že klient neabsolvoval povinné očkovanie, ktoré pred vycestovaním odporúča Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR,“ uviedla ČSOB.

Osýpky opäť naberajú na sile, WHO varuje

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prípady ochorenia na osýpky vo svete pribúdajú, ich vlaňajší výskyt bol najhorší za štvrťstoročie. WHO a UNICEF vlani zaznamenali vo svete vyše 350 000 prípadov tohto infekčného ochorenia, len v Európe sa vyskytlo viac ako 100 000 pozitívnych prípadov.

ČSOB preto odporučila turistom pred vycestovaním do zahraničia skontrolovať odporúčania krajiny, do ktorej sa chystajú cestovať. Nájsť ich môžu na internetovej stránke ÚVZ SR či ministerstva zahraničných vecí, v sekcii cestovanie. „Ak niekto vycestuje bez potrebného očkovania, popri zdravotnom riziku hrozí nielen nepreplatenie liečebných nákladov, ale aj riziko nevpustenia do krajiny,“ upozornila ČSOB.