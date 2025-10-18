Horoskop varuje: S týmito mužmi šťastie v láske nečakajte. Sú lakomí na city aj peniaze

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
City aj peniaze berú vážne a míňajú ich len tam, kde to má zmysel.

Niektorí muži sa vedia zamilovať naplno, iní si lásku aj city strážia ako poklad. A niekedy spolu s nimi aj vlastnú peňaženku. Astrológia hovorí, že práve tieto znamenia majú tendenciu byť vo vzťahoch uzavretejšie, a občas aj poriadne šetrné.

Sú muži, ktorí vám dajú všetko, a potom sú takí, ktorí si trikrát rozmyslia, či vôbec niečo dajú. Nie preto, že by nemali city, len ich dávkujú veľmi opatrne. A peniaze tiež. Ak máte pocit, že je váš partner občas lakomý na oboje, možno len patrí medzi tieto tri znamenia.

Foto: Pexels

Býk: Muž, ktorý miluje po svojom, ale len keď chce on

Muž v znamení Býka pôsobí navonok pokojne, rozumne a má všetko pod kontrolou. A presne tak to aj chce. Nemá rád chaos, prekvapenia ani zbytočné drámy – potrebuje mať istotu, že všetko ide podľa plánu, vrátane jeho srdca.

Do vzťahu sa nevrhá po hlave, radšej ide pomaly a s rozvahou, akoby si robil audit citov aj peňaženky. Romantické gestá? Možno raz za rok, keď má dobrý deň a ešte lepšiu náladu. Býk má rád pohodlie, no hlavne to svoje – investuje do vecí, ktoré mu dávajú zmysel.

Luxus? Áno, ale len ten, ktorý si vie odôvodniť. Peňaženku má pod dohľadom a na rozhadzovanie nie je stavaný. Kým sa iní nechajú uniesť chvíľou, on prepočíta, koľko to stojí, a nielen v eurách, ale aj v emóciách. Nie je chladný, len si dáva pozor, komu a čo dáva, či už city, alebo peniaze.

Foto: Pexels

Ak však čakáte vášeň, prekvapenia a veľké prejavy lásky na dennom poriadku, pri ňom sa načakáte.

Kozorožec: Rozum pred srdcom, vždy

