Horor v Poltári: Žena počas hádky bodla muža do rebier, utrpel vážne poranenia

V Poltári sa mal odohrať incident. Podľa dostupných informácií žena po hádke bodla muža kuchynským nožom do rebier.
Ako informujú TV Noviny, muž údajne utrpel vážne poranenia a je v ohrození života. Letecká záchranná služba ho previezla do nemocnice v Banskej Bystrici. Prípadom sa zaoberá polícia.
