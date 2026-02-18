Holywoodsky herec skončil v putách: Správal sa agresívne, čelí obvineniam z ublíženia na zdraví

Americký herec Shiu LaBeouf (39) skončil v putách v utorok v meste New Orleans. Je podozrivý z napadnutia dvoch mužov počas fašiangového karnevalu Mardi Gras. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Skončil v putách
Policajti herca zadržali v historickej Francúzskej štvrti v centre mesta New Orleans po nahlásení o napadnutí. LaBeouf sa podľa nich v jednom z hotelov správal agresívne. Zamestnanec hotela sa herca pokúsil vyhodiť, avšak pred budovou ho LaBeouf vraj viackrát udrel päsťou. Podľa svedkov následne odišiel, no neskôr sa vrátil a bol ešte agresívnejší. Ďalšieho muža vtedy udrel do nosa.
Podľa Mail Online sa viacero ľudí pokúšalo herca spacifikovať a prinútiť ho, aby odišiel, ale márne. Policajti po zadržaní previezli LaBeoufa do nemocnice, kde mu ošetrili nešpecifikované zranenia. Ľudia, ktorí sa incidentu prizerali, údajne videli, že herec mal zakrvavenú ruku. Po zatknutí ho obvinili z dvoch prípadov ublíženia na zdraví.
Problémy mal už v minulosti
LaBeouf sa začiatkom milénia preslávil vďaka americkej televíznej stanici Disney Channel. Neskôr hral vo filmoch ako Železné srdce alebo Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky. V sérii Transformers hral tínedžera Sama Witwickyho.
Žiaľ, nie je to prvýkrát, čo má LaBeouf problémy. V júni 2014 bol zatknutý za výtržnosti a trestný čin neoprávneného vniknutia do klubu Studio 54 v New Yorku, píše Mail Online. Počas predstavenia Cabaret na Broadwayi sa správal rušivo, kričal na hercov a vulgárne sa vyjadroval. Neskôr sa priznal k výtržnostiam a bolo stanovené, že musí absolvovať trojmesačnú liečbu pre problémy s alkoholom. V októbri v roku 2015 bol však opäť pristihnutý opitý na verejnosti.
Trpí posttraumatickou stresovou poruchou
V roku 2017 skončil v putách znova, opätovne pre problémy s alkoholom. Znova musel absolvovať liečbu, po ktorej priznal, že mal traumatické detstvo a trpí posttraumatickou stresovou poruchou. V roku 2020 došlo v Los Angeles k ďalšiemu incidentu. LaBeouf čelil obvineniam z ublíženia na zdraví a krádeže, čo malo za následok povinnú terapiu, 12-krokový program a monitorovanie abstinencie.
Navyše, herec sa po roku 2020 takmer vytratil z hollywoodskeho sveta po tom, ako ho jeho bývalá partnerka a hudobníčka FKA Twigs obvinila z fyzického a zo psychického týrania. Avšak LaBeouf obvinenia poprel a vlani spor vyriešili mimosúdnou cestou.
V rozhovore pre New York Times herec priznal, že sa správal príšerne a ubližoval iným, ale aj sám sebe. Podľa People je LaBeouf v súčasnosti ženatý s Miou Goth a v roku 2022 sa im narodila dcérka.
