Holandsko darovalo Slovensku špeciálne vozidlá na prevoz pacientov: Každé má hodnotu približne 40 000 eur

Foto: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Petra Sušaninová
SITA
Vybavenie zahŕňa kamerový a poplašný systém.

Holandské kráľovstvo darovalo Slovenskej republike vozidlá na prevoz pacientov, každé v hodnote približne 40-tisíc eur. Informoval o tom vo štvrtok komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Spresnil, že Slovensko dostalo dve zabezpečené vozidlá typu van na prevoz osôb, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Sú to napríklad psychiatrickí pacienti alebo osoby v detenčnom ústave. Uvedená inštitúcia slúži na umiestnenie osôb podľa Trestného zákona, vysvetlil Detenčný ústav Hronovce na svojej webovej stránke.

MZ priblížilo, že každé z vozidiel dokáže previezť sedem ľudí a pozostáva z troch samostatných jednotiek, pre 2+2+3 osoby. Jeho vybavenie zahŕňa kamerový a poplašný systém. Prevzatie vozidiel bolo vo štvrtok za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD). Odovzdával ich zástupca Ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti Holandského kráľovstva Erik de Borst za prítomnosti veľvyslanca Holandska na Slovensku Julesa Gerzona a veľvyslanca SR v Holandskom kráľovstve Juraja Podhorského.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Šaško chváli spoluprácu

Bilaterálna spolupráca medzi SR a Holandskom je aktívna vo viacerých oblastiach vrátane zdravotníctva. „Teší ma, že Psychiatrická nemocnica profesora Karola Matulaya v Kremnici a Psychiatrická nemocnica vo Veľkom Záluží získajú špeciálne upravené vozidlá určené na bezpečný prevoz pacientov. Rovnako si vážim pokračovanie spolupráce s Holandským kráľovstvom na viacerých projektoch, napríklad v oblasti forenznej psychiatrie, psychológie a detenčného systému, ako aj pri podpore výstavby nového detského onkologického centra v Bratislave,“ uviedol Šaško.

Holandské kráľovstvo dar venovalo v rámci spolupráce v oblasti repatriácií slovenských občanov s duševným ochorením z Holandska späť na Slovensko. „Veľvyslanectvo SR v Haagu bolo vždy pri týchto repatriáciách nápomocné, profesionálne a promptné a táto spolupráca bude pokračovať,“ uzavrel tlačový odbor rezortu zdravotníctva.

