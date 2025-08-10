Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia

Foto: archív Jozefa Krajňáka

Zuzana Veslíková
Po našich hraniciach sa vybral na vlastnoručne vyrobenom elektrobicykli. Najviac ho prekvapil prístup Slovákov.

Cestovateľ Jozef Krajňák má na svojom konte množstvo dobrodružných ciest. V minulosti stopoval do Ojmiakonu na najchladnejšie obývané miesto na zemi, alebo navštívil neznámy a extrémny Balúčistan najchudobnejšiu časť Pakistanu. Teraz sa vydal na cestu okolo našej krajiny. Predchádzali tomu náročné mesiace, ktoré strávil rekonvalescenciou chrbtice, a kedy, ako sa zdôveril, nevedel, čo bude môcť v budúcnosti vôbec robiť. 

„Cestu som prešiel na doma vyrobenom elektrobicykli, keďže v jej začiatkoch to bez elektropohonu nešlo. Teraz je to, chvalabohu, inak,“ prezradil Jozef.

„Zaujímavé bolo aj couchsurfovanie po Slovensku,“ priznal a opísal, ako sa bezplatne ubytoval doma u neznámych ľudí, a že aj on sám v minulosti už nezištne poskytol cestovateľom zo zahraničia nocľah.

Ako vznikol nápad prejsť okolo Slovenska kopírujúc hranice na bicykli?

Zatúžil som opäť trochu cestovať po Slovensku. SNP-čku som prešiel pred 10 rokmi, tak to chcelo novú výzvu. Pôvodný plán bol ísť po hraniciach pešo, no toľko času som nemal a hlavne, v dobe, keď som cestu ešte plánoval, som nebol schopný uniesť ani kilový ruksak.

Foto: archív Jozefa Krajňáka

Spomínal si mi, že táto cesta bola pre teba najmä cestou „späť do reality“. Čím si si pred ňou prešiel?

Áno. Predtým než som sa vydal na cestu, mal som za sebou sedem mesiacov rekonvalescencie chrbtice. Počas nich som veľakrát nevedel ani chodiť či sedieť, pravdaže nič zdvihnúť, niekoľko mesiacov som len ležal a neskôr chodil maximálne o paliciach. Hlavne som však celý tento čas nevedel, čo vlastne budem schopný v budúcnosti vôbec robiť.

Elektrobicykel si si vyrobil sám doma. Mal si už predtým s podobným projektom skúsenosť?

Nemal, no elektrike rozumiem, a tak hlavným orieškom bola mechanika špecifických častí bicykla. Bežný bicykel na to totiž nie je stavaný – ako na vyššiu rýchlosť, tak na podstatne väčšiu váhu.

K rozhodnutiu nekúpiť si vo fabrike vyrobený elektrobicykel prispel hlavne fakt, že takto mám všetko pod kontrolou a môžem ho postaviť na potreby cestovania a dlhých vzdialeností. Bicykel stále vylepšujem, keďže kilometrami na ňom prichádzam na rôzne vylepšováky.

Foto: archív Jozefa Krajňáka

Koľko si strávil na ceste okolo Slovenska? Kde si začínal a kde končil?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • koľko kilometrov prešiel na bicykli za deň;
  • čo si zbalil so sebou do batožiny, ktorá vážila 50 kilogramov;
  • či bola táto cesta finančne nákladná;
  • prečo sa rozhodol vyskúšať couchsurfing;
  • s akými reakciami od Slovákov sa počas cesty stretol;
  • aké je to stať sa turistom doma a v čom sa to líšilo od cestovania v zahraničí.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

