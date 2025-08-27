Herečka Zuzana Šebová otvorene: Najlepšia rada do života, ktorú dostala, jej pomáha prekonať najťažšie chvíle aj dnes

Hľadať pokojné prístavy v živote je dôležitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. V každodennom zhone často zabúdame, že pocit bezpečia, istoty a dôvery je základom spokojného života, či už v práci, alebo doma.
Ako magazínu Šarm prezradila herečka Zuzana Kubovčíková Šebová, práve tieto hodnoty sú pre ňu kľúčové a snaží sa ich odovzdávať aj svojim deťom.
Kde sa cítime bezpečne
Herečka hovorí, že pre pokojný život je podstatné vedieť, kde sa človek cíti prijatý a v bezpečí. Podľa nej je to základ, ktorý ovplyvňuje, ako dokážeme fungovať v práci aj v súkromí.
„Myslím, že je dobre vedieť, kde sa cítite bezpečne a dobre – či už v práci, alebo v súkromí. Keď sa niekde cítite neisto a obklopujú vás ľudia, ktorí vám neveria alebo vás nemajú radi, je to vždy boj pre obe strany. Preto je skvelé, keď sa vám podarí nájsť vaše osobné pokojné prístavy, do ktorých sa radi vraciate a dokážete tam žiť alebo pracovať pokojne, bez stresu,“ povedala Kubovčíková.
Inými slovami, človek by mal mať vo svojom živote miesta a ľudí, pri ktorých môže „vypnúť“ a byť sám sebou.
