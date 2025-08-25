Herečka Ráchel Šoltésová prehovorila o svojich prioritách: Napriek chaosu vždy vie, čo je na prvom mieste

Foto: Instagram (rachelsonnn, slub.markiza)

Frederika Lyžičiar
Jasne dáva najavo, že jej najväčšou prioritou je rodina.

Leto pre mnohých znamená oddych a dovolenky, no pre mladú herečku Ráchel Šoltésovú je to predovšetkým čas s rodinou, a zároveň príprava na pokračovanie obľúbeného seriálu.

Popri materstve a práci sa rozhodla odložiť sociálne siete bokom a venovať sa tomu, čo je pre ňu momentálne najdôležitejšie. Ako prezradila denníku Nový čas, dni s malým dieťaťom prinášajú nielen radosť, ale aj poriadnu dávku chaosu. Herečka však hovorí, že sa snažia vytvárať pre svojho syna prostredie plné spomienok, ktoré mu zostanú na celý život.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @rachelsonnn

Dovolenka ako spomienka

„Každý rodič asi vie, že cestovať s malým dieťaťom vôbec nie je jednoduché. Ale snažíme sa pre toho malého vytvárať podmienky tak, aby sa mu mohli formovať spomienky a aby si mohol užívať detstvo. Takže pre nás to nie je až také oddýchnutie, tá dovolenka. Pre neho je to vlastne spomienka na celý život. Možno, ak si to bude pamätať,“ povedala herečka.

Najviac ju podľa vlastných slov bavia nečakané a vtipné chvíle, ktoré s dieťaťom prichádzajú každý deň. „S ním je toho toľko, že to nie je ani možné už podľa mňa vnímať, lebo on sa nezastaví, aký je živý. Takže sa snažíme to zvládnuť a nejako prežiť.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @rachelsonnn


Prednedávnom sa herečka vyjadrila aj k tomu, ako ju materstvo zmenilo a čo si z neho odnáša. „O živote ma to naučilo, že naozaj nezáleží na malichernostiach a je veľmi dôležité hľadať šťastie aj v každodennosti a v maličkostiach,“ priznala umelkyňa, ktorá by svojmu synovi chcela odovzdať určité životné hodnoty, ktorých sa drží aj ona sama.

Nová séria Sľubu plná prekvapení

