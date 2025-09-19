Herečka Eva Pavlíková oslávila 65 rokov: Stále sa cíti ako dievčatko plné energie a radosti

Herečka Eva Pavlíková oslávila svoje narodeniny a fanúšikom sa prihovorila slovami plnými vďaky i radostného nadhľadu. Svojím odkazom ukázala, že radosť z práce a chuť do života sú pre ňu tým najväčším darom.
Slovenská divadelná a televízna herečka sa na sociálnej sieti Instagram podelila s osobným a veľmi úprimným zamyslením nad tým, ako rýchlo plynie čas. Vo svojom príspevku spomína na uplynulý rok, ďakuje za blízkych, prácu i drobné radosti každodennosti. Povzbudzuje všetkých, aby si vážili malé chvíle a brali každý deň ako dar.
Vďaka za každý prejav priateľstva
„Moji drahí, ďakujem vám všetkým za smršť včerajších gratulácií. Nestíham všetkým individuálne poďakovať, tak aspoň takto hromadne. Ďakujem za váš čas a spomienku, ktorú ste mi venovali. Ďakujem za vaše priateľstvo – s niektorými osobné, s inými aspoň virtuálne,“ uviedla Pavlíková.
Zároveň priznala, že množstvo pozornosti ju príjemne prekvapilo a dojalo. Podľa jej slov je krásne vedieť, že aj napriek rýchlemu tempu dneška si ľudia nájdu chvíľu, aby niekomu urobili radosť. „Je to dar, ktorý si naozaj vážim,“ doplnila herečka.
