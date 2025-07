Herečka Barbora Bezáková: Prvé výročie ako manželka, čoskoro prvé dni ako mama

Rok po svadbe prichádza do života herečky Barbory Bezákovej ďalší výnimočný míľnik. S partnerom Františkom Maňákom čakajú svoje prvé bábätko. Diváci si ju môžu pamätať najmä ako Oľgu zo seriálu Dunaj, k vašim službám, no objavila sa aj v seriáloch ako Nemocnica či Pán profesor. Na sociálnej sieti nechala fanúšikov nahliadnuť do svojho súkromia a priblížila im, ako prežíva toto krásne obdobie.

Ako zverejnila na Instagrame, teraz koncom júla si s partnerom pripomenuli prvé výročie svadby a takmer symbolicky do roka a do dňa oznámili, že sa ich rodina čoskoro rozrastie o nového člena. V príspevku sa prihovorila fanúšikom a úprimne opísala svoje emócie, ktoré ju sprevádzajú v období očakávania bábätka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Láska, výročie a nové začiatky

„20. 7. sme oslávili prvé výročie svadby a skoro do roka a do dňa očakávame príchod nášho malého.“ Barbora opisuje, ako toto výnimočné dátumové prepojenie umocnilo radosť z oboch významných okamihov – výročia aj očakávania bábätka. Oznámenie tehotenstva dvojica zverejnila už skôr, ako sme vás informovali v našom článku, herečka sa podelila o krásnu novinku prostredníctvom videa na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Bezáková (@barborabezak)



Tam s manželom Františkom pridala krátke video, v ktorom okrem iného ukázala aj rastúce bruško. Gratulácie sa hneď začali hrnúť a nechýbali medzi nimi ani reakcie jej hereckých kolegýň Barbory Chlebcovej či Jany Majeskej. Slová Barbory Bezákovej neodzrkadľujú len momentálnu radosť, ale aj to, ako vzťah s manželom postupne dozrieva a silnie.

„Cítim číru lásku a radosť. Milujem, ako spolu rastieme, ako budujeme náš domov a milujem, že vzťah stále obohacujeme o nové výzvy. Keď sa nad tým sem-tam zamyslím, obdivujem, kam sme to spolu dotiahli.“ Vzťah nevníma len ako romantiku, ale ako niečo, čo s partnerom spoločne tvoria, rozvíjajú a každý deň na tom vedome pracujú.

Vďačnosť za trpezlivosť a nádej do budúcnosti