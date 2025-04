Ďalšia herečka z Dunaja, k vašim službám sa podelila o krásnu novinku. Tehotenstvo oznámila skutočne originálne

Nielen seriál je plný bábätiek. Zatiaľ čo k nim už čoskoro pribudne vďaka postave Maríny ďalšie, v radostnom očakávaní sú aj herečky mimo kamier. Ako bude vyriešené ich tehotenstvo v seriáli, je zatiaľ otázne, no už teraz sa dá očakávať, že to tvorcovia využijú rovnako originálnym spôsobom, akým herečka najnovšie oznámila túto krásnu novinku.

Len pred dvomi mesiacmi obletela Slovensko správa, že obľúbený pár z Dunaja, k vašim službám – Petra Dubayová a Jakub Jablonský – čaká bábätko. Diváci si vo veľkom začali všímať Petrine zväčšujúce sa bruško na obrazovkách a páru srdečne gratulovali. Teraz sa o radostnú novinku podelila aj ich herecká kolegyňa Barbora Bezáková.

Tehotenstvo oznámila skutočne originálne

Barbora Bezáková vstúpila do deja seriálu len nedávno a stvárňuje Oľgu Hanákovú, manželku herca Juraja Loja. Od začiatku má však slabosť pre Dávida, ktorého stvárňuje Jablonský, a to dokonca natoľko, že sa stala tajnou pomocníčkou odboja. Na televíznych obrazovkách sa väčšinou venuje svojim študentom alebo umeniu, no v súkromí ju čakajú oveľa krajšie povinnosti.

Herečka sa podelila o krásnu novinku prostredníctvom videa na Instagrame. Tam s manželom Františkom pridala krátke video, v ktorom okrem iného ukázala aj rastúce bruško. Gratulácie sa hneď začali hrnúť a nechýbali medzi nimi ani jej herecké kolegyne ako Barbora Chlebcová či Jana Majeská.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Bezáková (@barborabezak)

Ako si s jej rastúcim bruškom poradia v seriáli, zatiaľ nie je známe. Možné však je aj to, že jej tehotenstvo zakomponujú do deja, rovnako ako vtedy, keď sa Monika Szabó zranila a jej poranenie ruky dopísali do Magdinho scenára.