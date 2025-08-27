Herec Braňo Deák prekvapil úprimnosťou: Prezradil, čo nechce, aby po ňom zdedili jeho deti

Letné mesiace sú pre mnohých hercov časom oddychu, no obľúbený herec Braňo Deák patrí medzi tých, ktorí ani počas divadelných prázdnin nezaháľajú.
Okrem vystúpení na festivaloch si však dokázal nájsť chvíľu aj na rodinnú dovolenku, ktorú si užil so svojimi najbližšími. Svoje leto, pracovné povinnosti aj chvíle s rodinou opísal pre portál Topky.
Sen každej ženy podľa Braňa
Na festivale Piešťanské zábaly sa objavil v predstavení s príznačným názvom Sen každej ženy. Ako však priznal, aj on má svoju predstavu o tom, čo je pre ženy skutočne snom. „Bože môj, určite to je spokojná rodina, asi,“ Nezaváhal ani na sekundu a rovnaké prianie pripísal aj svojej životnej partnerke Laďke.
„Ja si myslím, že to je snom asi každej ženy, takže rátam tam aj moju Ľadku.“ Pre Deáka je teda rodinná harmónia tou najvyššou hodnotou a verí, že práve to je to, po čom ženy najviac túžia.
