Helgu čaká dôležité rozhodnutie. Fanúšikovia Dunaja sa delia o prvé teórie, zdá sa však, že všetko bude nakoniec inak

Klausovci mali vždy turbulentné manželstvo. Aj keď držia spolu a podporujú sa, obaja vedia o rôznych aférach toho druhého. Nakoniec však skončia pri tom druhom a milujú sa napriek tomu, že ešte nedávno vyznávali lásku niekomu inému. Navyše majú obaja záľubu v moci a považujú sa za členov vyššej spoločnosti, čo tiež drží ich rodinu pokope.

Walter Klaus vystriedal v seriáli hneď niekoľko mileniek. Nikdy však so žiadnou neplánoval ujsť tak, ako to Helga spravila s Ludwigom a už vôbec si so žiadnou nespravil dieťa, hoci si chvíľu myslel, že malý Janko od Evy bude jeho synom. Helge však neveru odpustil, ale len vďaka tomu, že si myslel, že malá Eliza je jeho dcéra. Teraz však hrozí, že sa dozvie pravdu.

Príde seriál o jednu z hlavných postáv?

V poslednej odvysielanej epizóde diváci mohli vidieť, ako zúfalá Helga pred Lenou povie, že by bola radšej, ak by bol Ludwig mŕtvy a nikdy sa z frontu, kam ho Walter poslal, nevrátil. Odkedy totiž zistil, že je Eliza jeho, prestal sa pokúšať pripraviť ju o život, a namiesto toho sa ju snaží získať, aby ju mohol vychovávať ako svoju dcérku. Hoci je to z jednej strany obrat k lepšiemu, Helgina situácia sa omnoho viac skomplikovala.

Konečne vyplávalo na povrch to, čo diváci tak dlho tušili – Šarlota oklamala Klausovcov pri testoch otcovstva, aby zachránila Helge aj malej Elize život. Teraz, keď to ale povedala Ludwigovi, Helga je v rovnako zúfalej situácii ako predtým. Doteraz si žila spokojný život so svojím manželom, dcérou a sestrou, no tento perfektný život sa rozpadol ako domček z karát. Rozhodla sa preto pre zúfalý krok a diváci čakajú, koho sa rozhodne zabiť – Ludwiga alebo Klausa. Väčšina sa pritom zhoduje na jednom.

Na otázku televízie, koho si myslia, že Helga zabije, diváci v komentároch hromadne odpovedali rovnako – „Myslím si, že Ludwiga.“ Niektorí svoj výber aj odôvodnili. Napríklad: „Myslím, že Ludwiga. Pri Walterovi má všetko, je niekto a sú rodina.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Ludwiga, veď sama sa vyjadrila, že by bola najradšej, keby nežil,“ pripomenula ďalšia diváčka. Iná zas predstavila ešte jednu možnosť, s ktorou zatiaľ mnohí nepočítali. Napísala: „Myslím si, že Ludwiga, ale nevylučujem, či nie seba.“ Nebolo by to totiž prvýkrát, keď bolo v seriáli niečo jednoznačne naznačené, no nakoniec sa udalosti odohrali úplne inak a diváci ostali v šoku. Do konca série pritom neostáva veľa epizód a tak je otázne, či sa vôbec táto situácia uzavrie v tejto sérii.

Popisy k ďalším epizódam totiž podľa ČSFD naznačujú, že hoci sa dej do konca bude zameriavať na rodinu Klausovcov, ešte sa toho veľa stihne zamotať. Už zajtra totiž príde Ludwig s nápadom, ako získať svoju dcéru a nájde si nového spojenca, o ktorom už z ukážky na konci 17. epizódy diváci vedia, že to bude Hanák. Ludwig mu povie, že potrebuje na čas skryť svoje dieťa.

Aj štvrtková epizóda sa bude točiť okolo tejto trojice, čo prezrádza séria otázok z popisu: „Aké prekvapenie čaká Waltera v jeho vlastnom byte? Čo plánuje Ludwig ďalej a čo na to Helga?“ V dvadsiatej epizóde sa neskôr píše, že Helga svojím konaním prekvapí aj samu seba a napokon v poslednej epizóde desiatej série čaká Waltera veľké odhalenie, ktoré v ňom opäť vyvolá krutosť a túžbu po pomste. Zdá sa, že diváci budú až do poslednej chvíle čakať na to, či Walter zistí, že Eliza v skutočnosti nie je jeho dcéra.