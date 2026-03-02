Havarovalo viacero amerických vojenských lietadiel: Prvú obeť hlási aj ďalšia krajina

Stúpajúci dym z miesta údajného iránskeho úderu v oblasti, kde sa nachádza veľvyslanectvo USA v meste Kuvajt. Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Ďalšie explózie hlásili aj v mestách Abú Zabí, Dubaj, Dauha a Manáma.

Niekoľko amerických vojenských lietadiel sa v Kuvajte v pondelok ráno zrútilo, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Ich piloti prežili, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP a televízie BBC.

Piloti „prežil bez ujmy na zdraví“ a boli prevezení do nemocnice na vyšetrenia. Ich stav je stabilný, uvádza kuvajtské ministerstvo. Spoločne s americkými partnermi vyšetruje príčiny incidentu. „Úrady okamžite začali pátracie a záchranné operácie, evakuovali posádky a previezli ich do nemocnice na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ich stav je stabilizovaný,“ dodalo ministerstvo.

Po sérii iránskych útokov zaroveň stúpal v pondelok ráno z budovy veľvyslanectva Spojených štátov v Kuvajte kúdol čierneho dymu. Ambasáda vyzývala ľudí, aby do jej priestorov nechodili a ukryli sa u seba doma, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Prvá obeť v Bahrajne

„Nad Kuvajtom pretrváva hrozba raketových a dronových útokov. Nechoďte na veľvyslanectvo. Ukryte sa vo svojom bydlisku na najnižšom dostupnom poschodí a ďalej od okien. Nevychádzajte von,“ vyhlásilo veľvyslanectvo s tým, že tak robia i jeho zamestnanci.

Kuvajtom sa nadránom ozývali poplašné sirény. Štátna tlačová agentúra KUNA s odvolaním sa na civilnú ochranu informovala, že počas noci zachytili nešpecifikované množstvo iránskych dronov. Situácia v Kuvajte je podľa nej stabilná a nie je dôvod na obavy.

Novinári agentúry AFP a svedkovia zároveň hlásili explózie aj v mestách Abú Zabí, Dubaj, Dauha a Manáma. Bahrajnské ministerstvo vnútra uviedlo, že pri útokoch zahynul jeden človek, čo je prvá potvrdená obeť v tejto krajine od začiatku iránskych úderov. Celkový počet obetí v krajinách Perzského zálivu tak od soboty stúpol na päť.

