Hasiči zasahujú v obchodnom centre Eurovea v Bratislave. Návštevníkov museli evakuovať

Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Roland Brožkovič
TASR
Aktuálne je situácia pod kontrolou, k zraneniam nedošlo.

Bratislavskí hasiči v piatok popoludní zasahujú v priestoroch jednej z reštaurácií v nákupnom centre pri nábreží Dunaja v Bratislave, kde bol ohlásený požiar. Návštevníkov evakuovali pred príchodom hasičov.

Aktuálne je situácia pod kontrolou, k zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti. „Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestoru a svietidiel,“ doplnili hasiči.

