„Hanba vám obom“: Romana Tabaková sa ostro pustila do Kovačiča a Vinczeho. Odkaz zanechala aj Puškárovej

Do stále prebiehajúcej kauzy v televízii Markíza, ktorá sa týka vnútorných sporov medzi moderátormi a vedením redakcie, sa najnovšie zapojila aj poslankyňa a bývalá športovkyňa Romana Tabaková. Na sociálnej sieti ostro skritizovala Michala Kovačiča aj Viktora Vinczeho. Ich správanie označila za hanebné a verejné hádky pripísala ich „urazenému egu“.

V príspevku, ktorý zverejnila v nedeľu ráno na sociálnej sieti, uviedla, že televízia Markíza si s dvojicou konečne urobila poriadok. Zároveň vyzdvihla redaktorku Zlaticu Puškárovú, ktorá je podľa nej apolitická a profesionálna, a popriala jej veľa zdravia.

Zlaticina reakcia odkryla napätie

Situácia sa vyhrotila po tom, čo Zlatica Puškárová zverejnila na sociálnej sieti vlastné vyjadrenie k svojmu dlhodobému zdravotnému výpadku, počas ktorého podľa jej slov nebola vedením ani kolegami podporená. V príspevku adresovala konkrétne výčitky Michalovi Kovačičovi, ktorého obvinila z necitlivosti a šírenia nepravdivých informácií.

Spomenula aj to, že počas náročného obdobia riešila zdravotné komplikácie s neistou prognózou a prvá správa od Kovačiča prišla až po dvoch mesiacoch. Nie však so slovami podpory, ale so žiadosťou o podpis listu.

Tabaková: „Zlatici fandím, hanba vám obom“

Romana Tabaková sa k situácii vyjadrila veľmi rázne. „Hanba Kovačičovi aj Vinczemu! Takto sa hádať verejne kvôli vášmu urazenému egu,“ napísala v statuse, ktorý doplnila slovenskou vlajkou a emoji s palcom mieracim na dol.

Zároveň vyzdvihla Zlaticu Puškárovú ako skvelú a apolitickú osobnosť a popriala jej zdravie. Na záver dodala, že je rada, že Markíza si „s nimi konečne urobila poriadok“, čím naznačila súhlas s personálnymi zmenami v redakcii.

Situácia v Markíze stále rezonuje

Celá kauza rozdelila verejnosť aj mediálnu scénu. Niektorí podporujú Puškárovú, iní sa zastávajú moderátorov a novinárov, ktorí v posledných mesiacoch z Markízy odišli alebo otvorene kritizovali jej vedenie. Kým Michal Kovačič ani Viktor Vincze na slová Tabakovej zatiaľ nereagovali, diskusia na sociálnych sieťach pokračuje a situácia naďalej vzbudzuje silné emócie.