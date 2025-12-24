Gretu Thunbergovú prepustili z väzenia na kauciu. Podporovala skupinu, ktorá drží hladovku

Foto: TASR/DPA

Zuzana Veslíková
TASR
Podpora zakázanej organizácie je v Británii trestným činom, za ktorý hrozí až šesťmesačný trest odňatia slobody.

Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú v utorok po niekoľkých hodinách prepustili z väzby, kam sa dostala za podporu aktivistickej skupiny, ktorá je v Británii zaradená medzi teroristické formácie. Londýnska polícia doplnila, že Thunbergová bola prepustená na kauciu, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Polícia predtým uviedla, že zadržané boli aj ďalšie dve osoby, ktoré sú podozrivé z poškodzovania cudzieho majetku. Hovorca polície potvrdil, že 22-ročná Thunbergová bola zadržaná za vystavenie transparentu na podporu zakázanej organizácie Palestine Action.

O čo išlo?

Demonštrácia v Londýne sa konala na znak solidarity s ôsmimi členmi skupiny Palestine Action, ktorí držia hladovku. Aktivisti vo veku od 20 do 31 rokov sú v súčasnosti vo väzbe a čakajú na súdny proces za činy spáchané v mene tejto organizácie.

Palestine Action bola začiatkom júla po sérii vandalských činov zaradená na zoznam organizácií považovaných v Spojenom kráľovstve za teroristické. Spoluzakladateľka skupiny Huda Ammoriová toto rozhodnutie napadla na súde. Zákaz organizácie kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie, Rada Európy aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva.

Podľa iniciatívy Defend Our Juries bolo počas desiatok demonštrácií na podporu Palestine Action zadržaných viac ako 2000 ľudí. Thunbergová je prvou medzinárodne známou osobnosťou, ktorú v tejto súvislosti zadržali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Karlos Vémola môže skončiť na dlhých 18 rokov vo väzení: Polícia ho obvinila z drogovej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac