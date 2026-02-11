Gašparovi zatiaľ nepomôže: Ústavný súd pozastavil sporný prílepok, ktorý mu mohol uľahčiť situáciu pri obžalobe

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť sporného legislatívneho prílepku, ktorý je spájaný s menom Tibora Gašpara a podľa opozície mu mohol priniesť výhodu v súvislosti s prebiehajúcou obžalobou.
Na rozhodnutie upozornil Denník N. Plénum súdu zároveň potvrdilo, že sa bude ďalej vecne zaoberať aj ustanoveniami týkajúcimi sa trestnosti popierania Benešových dekrétov a marenia volebnej kampane. V týchto dvoch prípadoch však sudcovia účinnosť napadnutej právnej úpravy nepozastavili, čo znamená, že zostávajú v platnosti až do konečného rozhodnutia.
Novelu kritizoval aj Žilinka
Novelu Trestného zákona napadol na ÚS aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Aj ich návrhy prijal ÚS na ďalšie konanie, pričom ich spojil na spoločné konanie. K rozhodnutiu ÚS pripojili odlišné stanoviská sudcovia Ivan Fiačan, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti a Robert Šorl, ktoré sa týkajú výroku a odôvodnenia.
Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. Pre zmeny v Trestnom poriadku ŠTS prerušil súdny proces s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania.
Nahlásiť chybu v článku