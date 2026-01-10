Francúzsko možno vyšle na Ukrajinu 6 000 vojakov: Armáda bude „silou na posilnenie dôvery ukrajinskej armády“

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
SITA
Vojna na Ukrajine
Francúzsko by chcelo podporiť ukrajinskú armádu.

Francúzsko možno vyšle na Ukrajinu 6-tisíc vojakov, ktorých plánuje umiestniť v tyle. Informuje o tom francúzsky denník Le Monde.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadal niekoľko dní po stretnutí „koalície ochotných“ v Paríži brífing, na ktorom predstavil plán nasadenia vojsk na Ukrajine. Náčelník francúzskeho generálneho štábu obrany, generál Fabien Mandon, povedal, že francúzska armáda nebude ani intervenčnou, ani stabilizačnou silou. Namiesto toho ju nazval „silou na posilnenie dôvery ukrajinskej armády“.

Nedôvera voči Trumpovi

„Nebudeme na fronte, ale sme tam, aby sme podporili ukrajinskú armádu,“ citovali noviny Macrona. Ako pre Le Monde povedal Jean-Louis Thierio, člen výboru pre obranu vo francúzskom parlamente, Macron dostal od Spojených štátov bezpečnostné záruky, podľa ktorých by Amerika údajne zasiahla, ak by Rusko porušilo prímerie. Thierio však povedal, že teraz je voči akýmkoľvek vyhláseniam zo strany Spojených štátov opatrný.

„Nie je dôvod dôverovať Donaldovi Trumpovi, najmä vzhľadom na to, že sa vyhráža mnohým latinskoamerickým krajinám a zaútočil na Venezuelu,“ povedala francúzska poslankyňa Mathilde Panotová.

