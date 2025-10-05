Putin ponúkol dohodu o jadrových zbraniach: Trump zvažuje, že na ňu pristúpi, je to vraj dobrý nápad. Takto znie

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Trump reagoval na Putinovu ponuku.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že ponuka ruského prezidenta Vladimira Putina na dobrovoľné dodržiavanie obmedzenia počtu strategických jadrových zbraní „znie ako dobrý nápad“. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Zmluva v prípade nepredĺženia vyprší vo februári 2026. Hovorkyňa Bieleho domu po vyjadrení Putina reagovala, že návrh „znie celkom dobre“, no rozhodnúť musí prezident Trump.

Cieľom sú rozhovory o denuklearizácii

Ten chce podľa vlastných viesť rozhovory o denuklearizácii s Ruskom a Čínou. Hovorca Kremľa neskôr povedal, že do rozhovorov by museli byť časom zahrnuté aj jadrové zbrane Británie a Francúzska. Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, najväčšími jadrovými veľmocami.

Foto: SITA/AP

Podpísali ju v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.

Putin varuje pred dôsledkami

Putin tento štvrtok vyhlásil, že ak Spojené štáty nepredĺžia platnosť zmluvy New START, nespraví tak ani Rusko. Na zasadnutí Valdajského diskusného klubu súčasne tvrdil, že niektoré štáty pripravujú testy jadrových zbraní a ak ich podniknú, Rusko urobí to isté.

