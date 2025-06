Filmovým svetom otriasla tragická správa: Známeho herca zastrelil sused počas hádky

Vo veku 59 rokov tragicky zomrel herec Jonathan Joss po tom, čo ho postrelil jeho vlastný sused. Incidentu predchádzala ostrá hádka.

Informuje o tom TMZ. Udalosť sa odohrala včera (1. júna) v San Antoniu, v americkom Texase. Nebohý herec sa mal podľa informácií portálu pohádať so svojím susedom, ktorý mal následne do neho vystreliť niekoľko nábojov a ujsť na svojom aute.

Na miesto dorazili záchranári, ktorí sa snažili Jossa oživiť, čo sa im nepodarilo. Polícia potvrdila, že podozrivého zadržali len blok od incidentu a vzali ho do väzby.

Joss sa preslávil dabovaním postavy Johna Redcorna vo filme King of the Hill. Zahral si tiež v seriáli Parks and Recreation ako šéf Ken Hotate.

Herec prišiel začiatkom roka 2025 o svoj dom a dvoch psov v rodnom San Antoniu po veľkom požiari.