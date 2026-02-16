Filmový svet smúti: Zomrel oscarový herec, zažiaril aj v trilógii Krstný otec

Americký oscarový herec a filmový režisér Robert Duvall, ktorý stvárnil postavu mafiánskeho právnika v trilógii Krstný otec a zažiaril aj v úlohe plukovníka vo filme Apokalypsa, zomrel vo veku 95 rokov.
Oznámila to v pondelok jeho manželka Luciana Duvallová. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Správu budeme aktualizovať.
