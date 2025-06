Filmový svet smúti: Vo veku 46 rokov zomrel známy herec, len nedávno bol na premiére filmu, v ktorom hral

Vo veku 46 rokov zomrel herec David Hekili Kenui Bell, známy nedávneho filmu Lilo & Stitch. Smutnú správu oznámila jeho sestra Jalene Kanani Bell cez sociálne siete v nedeľu 15. júna.

O deň neskôr rodina potvrdila úmrtie aj médiám, pričom správa sa najprv objavila na portáli TMZ. Miestna polícia na Havaji následne potvrdila, že Bell zomrel už 12. júna popoludní. Ako býva v takýchto prípadoch zvykom, úrady spustili vyšetrovanie.

Zrejme nedošlo k cudziemu zavineniu

Podľa vyjadrenia polície je zároveň naplánovaná pitva, ktorá by mala určiť presnú príčinu smrti. Vyšetrovanie naďalej prebieha, no zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k cudziemu zavineniu. Agentka zosnulého herca, Lashauna Downie, sa pre médiá vyjadrila, že sa o udalosti dozvedela rovnako ako mnohí iní, cez sociálne siete, píše People.

Bell sa objavil v spomínanom tohtoročnom trháku, ktorý mal premiéru iba pred pár týždňami. Zahral si však aj v známych seriáloch ako Hawaii Five-0 či Magnum P.I.