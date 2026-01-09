Filip Turek plánuje podať žalobu na Petra Pavla. Prezidentove slová sa ho vraj dotkli

Český poslanec Filip Turek, ktorý je kandidátom strany Motoristi sebe na post ministra životného prostredia, v piatok v reakcii na dôvody prezidenta Petra Pavla, prečo ho odmietol vymenovať, uviedol, že sa ho prezidentove slová hlboko dotkli.
V najbližších dňoch chce podať žalobu na ochranu osobnosti a od hlavy štátu bude žiadať ospravedlnenie. Povedal to novinárom počas piatkovej návštevy Kyjeva. Podľa správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR.
„Krátko k dôvodom, ktoré uviedol pán prezident: chcem len povedať, že jeho zdôvodnenie sa ma hlboko dotýka a že v najbližších dňoch podám žalobu na ochranu osobnosti a budem žiadať, aby sa mi prezident ospravedlnil,“ povedal Turek.
Kompetenčná žaloba nepripadá do úvahy
Na otázku, či v tom prípade predsa len v koalícii nezvažujú podanie kompetenčnej žaloby na prezidenta k ústavnému súdu, ktorý by opakujúcu sa diskusiu o rozsahu právomocí českej hlavy štátu pri tvorbe vlády ukončil, odpovedal, že nie.
„Kompetenčnú žalobu určite podávať nechceme a vylučujem aj to, že by sme ako Motoristi nejakým spôsobom vydierali vládu,“ dodal Turek.
Prezident odmietol jeho nomináciu
Pražský hrad v piatok zverejnil list, v ktorom Pavel premiérovi Andrejovi Babišovi rozsiahlo zdôvodňuje, prečo nomináciu odmietol.
Turek podľa prezidenta opakovane ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám, adoroval nacistické Nemecko či spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a etnických menšín alebo zľahčoval násilné činy z nenávisti.
„Počet, intenzita a dlhodobý charakter svedčia o tom, že v jeho prípade nejde o jednorazové excesy napríklad z mladíckej nerozvážnosti,“ uviedol v liste prezident s narážkou na jedno z Turkových vysvetlení svojich výrokov.
O obsahu listu budú predstavitelia vlády hovoriť na koaličnej rade v pondelok dopoludnia.
