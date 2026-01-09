Dorota Nvotová pridala fotku z nemocnice: „Som nažive a všetko prebehlo bez komplikácií“

Slovenská herečka, speváčka a politička Dorota Nvotova zverejnila na sociálnej sieti príspevok, v ktorom oznámila, ako dopadla operácia, o ktorej prehovorila, a prezradila tiež svoje prvé pocity.
„Som nažive a všetko prebehlo bez komplikácií,“ napísala herečka v statuse s tým, že sa cíti slabá a ubolená.
„Asi sa tešíte a sánkujete s deťmi. Aj ja sa teším – že som nažive – a snažím sa byť len tu a teraz,“ dodala Nvotova. Zároveň sa poďakovala lekárom a personálu v nemocnici za záchranu života a ostatným za prejavenie solidarity.
Dorota Nvotova nedávno priznala boj s rakovinou prsníka. Oznámila tiež, že ochorenie je aktuálne v počiatočnom štádiu, no nádorové bunky sú tak rozptýlené, že musí podstúpiť mastektómiu (odstránenie celej prsnej žľazy).
