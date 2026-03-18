Ficova vláda vraj potichu chystá drastické obmedzenie pri voľbách. Zmenilo by to ich výsledok

Lucia Mužlová
SITA
KDH prinieslo závažné informácie.

Z parlamentných kuloárov presakujú závažné informácie. Vláda vraj chystá drastické obmedzenie volebného kvóra pre vstup do parlamentu. Upozornilo na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

„Vláda vidí, že jej podpora pre katastrofálnu politiku padá a ľudia chudobnejú. Zrejme si uvedomili, že vo férovej súťaži by už neprežili. Podľa zákulisných informácií chcú drasticky zvýšiť volebné kvórum pre vstup do parlamentu, hovorí sa až o dvojcifernom čísle,“ upozornili kresťanskí demokrati.

Má ísť o dvojcifernú požiadavku pri počte percent

V praxi by to podľa KDH znamenalo, že hlasy stoviek tisíc voličov by skrátka prepadli. „Išlo by o hrubý únos demokracie. Chcú si upraviť ihrisko tak, aby na ňom zostali hrať už len oni sami,“ vyhlásilo KDH, ktoré však nemá v pláne nečinne sedieť a už teraz je v aktívnom kontakte s ústavnými právnikmi.

Kresťanskí demokrati tak analyzujú všetky možnosti a sú pripravení obrátiť sa na ústavný súd. „Pýtame sa preto verejne: Robert Fico, chystáte tento hrubý zásah do volebného systému? Slovensko má právo vedieť, čo za zatvorenými dverami potichu chystáte!“ uzavrelo KDH.

