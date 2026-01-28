Fico všetkých prekvapil: Trump vraj prišiel o rozum a je nebezpečný, tvrdia zdroje. Premiér to odmieta

Foto: Úrad vlády SR

Nina Malovcová
Iné slová doma, iné v Bruseli.

Premiér Robert Fico mal na minulotýždňovom samite Európskej únie v Bruseli upozorniť ostatných lídrov na znepokojivé dojmy zo stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa viacerých európskych diplomatov ich informoval, že osobné rokovanie v Trumpovej floridskej rezidencii Mar-a-Lago naňho zapôsobilo negatívne a vyvolalo vážne otázniky.

Podľa informácií portálu Politico, ktoré sprostredkovali diplomatické zdroje zo štyroch členských štátov EÚ a jeden vysokopostavený predstaviteľ Únie, Fico kolegom povedal, že ho znepokojil spôsob komunikácie amerického prezidenta. Hovoriť mal o nebezpečnom dojme a údajne vyjadril aj pochybnosti o jeho psychickom stave. Stretnutie sa uskutočnilo 17. januára, len niekoľko dní pred mimoriadnym zasadnutím lídrov v Bruseli.

Slová zazneli mimo oficiálneho rokovania

Téma sa podľa diplomatov otvorila počas neformálneho rozhovoru medzi vybranými lídrami a predstaviteľmi EÚ 22. januára, teda mimo oficiálneho programu samitu. Išlo o diskusiu na okraj mimoriadneho rokovania zameraného na napäté vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi. Žiadny zo zdrojov však nepoznal konkrétne výroky, ktoré mali Ficovu reakciu vyvolať.

Foto: SITA/AP

Ficove slová sú prekvapivé najmä vzhľadom na jeho dlhodobo pozitívny postoj k Donaldovi Trumpovi. Slovenský premiér patrí medzi európskych politikov, ktorí opakovane vyjadrovali pochopenie pre kroky americkej administratívy. Po návšteve Mar-a-Laga Fico na sociálnych sieťach hovoril o prejave dôvery a rešpektu zo strany amerického prezidenta a zdôrazňoval zhodu v názoroch na vojnu na Ukrajine aj stav Európskej únie, ktorú označil za hlboko krízovú.

Bývalý minister medzinárodných vzťahov Pavol Demeš pre interez upozornil, že prijatie v súkromnom sídle amerického prezidenta ešte samo osebe neznamená nadštandardné vzťahy. Donald Trump podľa neho dlhodobo nerešpektuje tradičné diplomatické zvyklosti a spôsob, akým prijíma zahraničných lídrov, sa často riadi osobnými preferenciami a aktuálnymi okolnosťami, nie systematickou stratégiou americkej diplomacie.

Premiér hovorí o klamstvách a manipulácii

Robert Fico však tieto tvrdenia rázne odmietol. Vo vyhlásení na sociálnej sieti Facebook označil informácie portálu Politico za klamstvá a útok liberálneho, probruselského prostredia. „Dôrazne odmietam klamstvá nenávistného, probruselského liberálneho portálu Politico,“ uviedol premiér s tým, že na neformálnom samite nevystúpil a so žiadnym premiérom ani prezidentom tam nehovoril o svojej návšteve USA.

Zároveň zdôraznil, že jeho zahraničná politika je založená na suverénnom presadzovaní slovenských záujmov a na udržiavaní konštruktívnych vzťahov na všetky štyri svetové strany. Pripomenul, že s niektorými krokmi amerického prezidenta súhlasí, s inými nie, no stretnutie s Donaldom Trumpom si váži. Podľa neho je cieľom podobných správ narúšať vzťahy Slovenska s partnermi vrátane Spojených štátov, a to aj v oblasti spolupráce na mierovom jadrovom programe.

Biely dom reaguje odmietavo

Americká strana obvinenia rázne odmietla. Hovorkyňa Bieleho domu označila informácie za nepravdivé a tvrdí, že stretnutie bolo pozitívne a konštruktívne. Podobne sa vyjadril aj vysokopostavený americký úradník, ktorý bol na rokovaní prítomný a nevidel na ňom nič nezvyčajné.

Aj bez Ficových vyjadrení však podľa ďalších diplomatických zdrojov v Európe narastá nervozita z nepredvídateľnosti amerického prezidenta. Tú ešte posilnili jeho vyhlásenia o clách a ostrá rétorika v súvislosti s Grónskom. Na samite preto zazneli výzvy, aby sa Európska únia v oblasti bezpečnosti postupne stala menej závislou od Spojených štátov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vojna na Ukrajine má takmer 2 milióny vojenských obetí: Úmrtia civilistov pribúdajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac