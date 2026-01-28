Fico všetkých prekvapil: Trump vraj prišiel o rozum a je nebezpečný, tvrdia zdroje. Premiér to odmieta

Premiér Robert Fico mal na minulotýždňovom samite Európskej únie v Bruseli upozorniť ostatných lídrov na znepokojivé dojmy zo stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa viacerých európskych diplomatov ich informoval, že osobné rokovanie v Trumpovej floridskej rezidencii Mar-a-Lago naňho zapôsobilo negatívne a vyvolalo vážne otázniky.
Podľa informácií portálu Politico, ktoré sprostredkovali diplomatické zdroje zo štyroch členských štátov EÚ a jeden vysokopostavený predstaviteľ Únie, Fico kolegom povedal, že ho znepokojil spôsob komunikácie amerického prezidenta. Hovoriť mal o nebezpečnom dojme a údajne vyjadril aj pochybnosti o jeho psychickom stave. Stretnutie sa uskutočnilo 17. januára, len niekoľko dní pred mimoriadnym zasadnutím lídrov v Bruseli.
Slová zazneli mimo oficiálneho rokovania
Téma sa podľa diplomatov otvorila počas neformálneho rozhovoru medzi vybranými lídrami a predstaviteľmi EÚ 22. januára, teda mimo oficiálneho programu samitu. Išlo o diskusiu na okraj mimoriadneho rokovania zameraného na napäté vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi. Žiadny zo zdrojov však nepoznal konkrétne výroky, ktoré mali Ficovu reakciu vyvolať.
Ficove slová sú prekvapivé najmä vzhľadom na jeho dlhodobo pozitívny postoj k Donaldovi Trumpovi. Slovenský premiér patrí medzi európskych politikov, ktorí opakovane vyjadrovali pochopenie pre kroky americkej administratívy. Po návšteve Mar-a-Laga Fico na sociálnych sieťach hovoril o prejave dôvery a rešpektu zo strany amerického prezidenta a zdôrazňoval zhodu v názoroch na vojnu na Ukrajine aj stav Európskej únie, ktorú označil za hlboko krízovú.
Bývalý minister medzinárodných vzťahov Pavol Demeš pre interez upozornil, že prijatie v súkromnom sídle amerického prezidenta ešte samo osebe neznamená nadštandardné vzťahy. Donald Trump podľa neho dlhodobo nerešpektuje tradičné diplomatické zvyklosti a spôsob, akým prijíma zahraničných lídrov, sa často riadi osobnými preferenciami a aktuálnymi okolnosťami, nie systematickou stratégiou americkej diplomacie.
Premiér hovorí o klamstvách a manipulácii
Robert Fico však tieto tvrdenia rázne odmietol. Vo vyhlásení na sociálnej sieti Facebook označil informácie portálu Politico za klamstvá a útok liberálneho, probruselského prostredia. „Dôrazne odmietam klamstvá nenávistného, probruselského liberálneho portálu Politico,“ uviedol premiér s tým, že na neformálnom samite nevystúpil a so žiadnym premiérom ani prezidentom tam nehovoril o svojej návšteve USA.
Zároveň zdôraznil, že jeho zahraničná politika je založená na suverénnom presadzovaní slovenských záujmov a na udržiavaní konštruktívnych vzťahov na všetky štyri svetové strany. Pripomenul, že s niektorými krokmi amerického prezidenta súhlasí, s inými nie, no stretnutie s Donaldom Trumpom si váži. Podľa neho je cieľom podobných správ narúšať vzťahy Slovenska s partnermi vrátane Spojených štátov, a to aj v oblasti spolupráce na mierovom jadrovom programe.
Biely dom reaguje odmietavo
Americká strana obvinenia rázne odmietla. Hovorkyňa Bieleho domu označila informácie za nepravdivé a tvrdí, že stretnutie bolo pozitívne a konštruktívne. Podobne sa vyjadril aj vysokopostavený americký úradník, ktorý bol na rokovaní prítomný a nevidel na ňom nič nezvyčajné.
Aj bez Ficových vyjadrení však podľa ďalších diplomatických zdrojov v Európe narastá nervozita z nepredvídateľnosti amerického prezidenta. Tú ešte posilnili jeho vyhlásenia o clách a ostrá rétorika v súvislosti s Grónskom. Na samite preto zazneli výzvy, aby sa Európska únia v oblasti bezpečnosti postupne stala menej závislou od Spojených štátov.
