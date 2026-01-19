Čo znamená gesto, ktoré ukázal Trump na stretnutí s Ficom? Expert v ňom vidí jasný odkaz

Foto: Facebook - Robert Fico

Nina Malovcová
Zdanlivý diplomatický úspech má trhliny.

Stretnutie premiéra Roberta Fica s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride vyvolalo silné reakcie doma aj v zahraničí. Kým Úrad vlády SR ho prezentoval ako prejav dôvery a výnimočný diplomatický moment, podľa časti odbornej verejnosti ide skôr o udalosť, ktorú treba čítať v širšom politickom a obchodnom kontexte.

Bývalý minister medzinárodných vzťahov a expert na politiku Pavol Demeš pre interez upozornil, že prijatie v súkromnom sídle amerického prezidenta ešte samo osebe neznamená nadštandardné vzťahy. Donald Trump podľa neho dlhodobo nerešpektuje klasické diplomatické zvyklosti a spôsob, akým prijíma zahraničných hostí, sa často odvíja od jeho osobného programu, intuície a aktuálnych okolností, nie od premyslenej stratégie americkej diplomacie.

Premárnená šanca hovoriť za Európu

Pavol Demeš zároveň pripomína, že slovenský premiér mohol stretnutie využiť výraznejšie politicky. V čase, keď Spojené štáty hovoria o zavádzaní ciel voči Európskej únii, objavujú sa úvahy o Grónsku a Ukrajina čelí pokračujúcej zime bez mieru, mohol Robert Fico podľa neho vystupovať ako európsky líder. Namiesto toho sa návšteva niesla najmä v duchu bilaterálnych rokovaní a obchodu.

Fotografia ako symbol celej návštevy

Významným symbolom celej cesty sa stala fotografia zo stretnutia, na ktorej sa Donald Trump široko usmieva a ukazuje vztýčený palec. Práve toto gesto podľa Pavla Demeša veľa napovedá o tom, ako stretnutie vnímal americký prezident. Donald Trump sa vie profesionálne usmievať, Robert Fico zrovna nie je priebojník v úsmevoch a myslím si, že tá fotka svedčí o tom, že Donald Trump dosiahol to, čo chcel, a teda aj naznačoval, že vo svojom súkromí urobil takéto gesto,“ uviedol.

Foto: SITA/AP

Podľa bývalého ministra je odpoveď na otázku, čo Donald Trump zo stretnutia získal, pomerne priamočiara. „To bol business trip. Počas toho Robert Fico uzavrel dohodu o energetickej spolupráci v hodnote okolo 15 miliárd a myslím si, že tá cesta na Slovensku, ale aj v Európe vyvoláva viacero otáznikov vzhľadom na jej načasovanie, keď Spojené štáty začínajú pomaly colnú vojnu s Európskou úniou,“ vysvetľuje Pavol Demeš.

Odmena za veľký „deal“

Zároveň dodáva, že Donald Trump dlhodobo uprednostňuje bilaterálne dohody pred spoluprácou s Európskou úniou ako celkom. Donald Trump sa snaží uprednostňovať skôr bilaterálne vzťahy ako vzťahy s Európskou úniou a práve preto si myslím, že Robert Fico mohol aspoň tlmočiť politické stanoviská ako predstaviteľ Európskej únie, nielen Slovenskej republiky, ale neurobil to,“ konštatuje.

Foto: SITA/AP

Fotografia so širokým úsmevom a s palcom hore tak podľa Pavla Demeša nepôsobí ako prejav výnimočnej dôvery, ale skôr ako potvrdenie úspešného obchodu z pohľadu Washingtonu. „Do istej miery áno, lebo Donald Trump sa snaží teraz ukazovať, že všetky kroky, ktoré robí, robí transakčne, robí ich preto, aby Amerika z toho mala osoh a veľakrát ich robí aj preto, aby nabúravali jednotu Európskej únie. A v prípade, že sa mu podarí získať alebo urobiť nejaký deal, ktorý je dôležitý a veľký, tak, samozrejme, mu to vyčarí úsmev na perách, ako na tejto spomínanej fotke,“ dodáva.

