Čo znamená gesto, ktoré ukázal Trump na stretnutí s Ficom? Expert v ňom vidí jasný odkaz

Stretnutie premiéra Roberta Fica s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride vyvolalo silné reakcie doma aj v zahraničí. Kým Úrad vlády SR ho prezentoval ako prejav dôvery a výnimočný diplomatický moment, podľa časti odbornej verejnosti ide skôr o udalosť, ktorú treba čítať v širšom politickom a obchodnom kontexte.
Bývalý minister medzinárodných vzťahov a expert na politiku Pavol Demeš pre interez upozornil, že prijatie v súkromnom sídle amerického prezidenta ešte samo osebe neznamená nadštandardné vzťahy. Donald Trump podľa neho dlhodobo nerešpektuje klasické diplomatické zvyklosti a spôsob, akým prijíma zahraničných hostí, sa často odvíja od jeho osobného programu, intuície a aktuálnych okolností, nie od premyslenej stratégie americkej diplomacie.
Premárnená šanca hovoriť za Európu
Pavol Demeš zároveň pripomína, že slovenský premiér mohol stretnutie využiť výraznejšie politicky. V čase, keď Spojené štáty hovoria o zavádzaní ciel voči Európskej únii, objavujú sa úvahy o Grónsku a Ukrajina čelí pokračujúcej zime bez mieru, mohol Robert Fico podľa neho vystupovať ako európsky líder. Namiesto toho sa návšteva niesla najmä v duchu bilaterálnych rokovaní a obchodu.
Fotografia ako symbol celej návštevy
Významným symbolom celej cesty sa stala fotografia zo stretnutia, na ktorej sa Donald Trump široko usmieva a ukazuje vztýčený palec. Práve toto gesto podľa Pavla Demeša veľa napovedá o tom, ako stretnutie vnímal americký prezident. „Donald Trump sa vie profesionálne usmievať, Robert Fico zrovna nie je priebojník v úsmevoch a myslím si, že tá fotka svedčí o tom, že Donald Trump dosiahol to, čo chcel, a teda aj naznačoval, že vo svojom súkromí urobil takéto gesto,“ uviedol.
Podľa bývalého ministra je odpoveď na otázku, čo Donald Trump zo stretnutia získal, pomerne priamočiara. „To bol business trip. Počas toho Robert Fico uzavrel dohodu o energetickej spolupráci v hodnote okolo 15 miliárd a myslím si, že tá cesta na Slovensku, ale aj v Európe vyvoláva viacero otáznikov vzhľadom na jej načasovanie, keď Spojené štáty začínajú pomaly colnú vojnu s Európskou úniou,“ vysvetľuje Pavol Demeš.
Odmena za veľký „deal“
Zároveň dodáva, že Donald Trump dlhodobo uprednostňuje bilaterálne dohody pred spoluprácou s Európskou úniou ako celkom. „Donald Trump sa snaží uprednostňovať skôr bilaterálne vzťahy ako vzťahy s Európskou úniou a práve preto si myslím, že Robert Fico mohol aspoň tlmočiť politické stanoviská ako predstaviteľ Európskej únie, nielen Slovenskej republiky, ale neurobil to,“ konštatuje.
Fotografia so širokým úsmevom a s palcom hore tak podľa Pavla Demeša nepôsobí ako prejav výnimočnej dôvery, ale skôr ako potvrdenie úspešného obchodu z pohľadu Washingtonu. „Do istej miery áno, lebo Donald Trump sa snaží teraz ukazovať, že všetky kroky, ktoré robí, robí transakčne, robí ich preto, aby Amerika z toho mala osoh a veľakrát ich robí aj preto, aby nabúravali jednotu Európskej únie. A v prípade, že sa mu podarí získať alebo urobiť nejaký deal, ktorý je dôležitý a veľký, tak, samozrejme, mu to vyčarí úsmev na perách, ako na tejto spomínanej fotke,“ dodáva.
