Fico vraj blúzni o ďalšom prevrate a je nespôsobilý: Opozícia tvrdo reaguje na premiérove slová o ovplyvňovaní volieb

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal riešiť problémy na Slovensku, nie blúzniť o prevratoch a kaziť vzťahy s najbližšími partnermi. Uviedol to líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka v reakcii na utorkové Ficove vyjadrenie o možnom ovplyvňovaní slovenských parlamentných volieb.

Premiér v utorok vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Avizoval, že SR si preto predvolá britského veľvyslanca Nigela Bakera, od ktorého bude chcieť vysvetlenie všetkých detailov.

„Fico nie je spôsobilý vládnuť. Je unavený, frustrovaný, traumatizovaný, nebaví ho to, už sa len zúfalo snaží udržať pri moci. A Slovensko zatiaľ nechá rozpadnúť sa. Mal by každý deň riešiť drahotu, nemocnice, v ktorých padajú stropy, školy bez učiteľov, rozbité cesty. Nie tu blúzniť o prevratoch a kaziť Slovensku vzťahy s najbližšími partnermi,“ poznamenal.

Dlažobné kocky

Šimečka označil premiérove tvrdenia o tom, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb, za „ďalšie dlažobné kocky“. „Ficovi sa rúca zlepenec, ľudia sú naštvaní za jeho extrémnu drahotu a zbabranú konsolidáciu. Tak znovu odvádza pozornosť a namiesto vládnutia radšej hodinu rozpráva o nejakých britských peniazoch na influencerov v celej strednej a východnej Európe,“ skonštatoval.

Zároveň predsedovi vlády odkázal, že ak chce riešiť neférovú volebnú súťaž, nech sa pozrie na podporu jeho osoby od viacerých influencerov či na financovanie prezidentskej kampane Petra Pellegriniho.

K téme sa vyjadril aj Igor Matovič, podľa ktorého sa predseda vlády snaží predvolaním veľvyslanca Veľkej Británie prekryť zlyhanie eurokomisára zo Slovenska Maroša Šefčoviča pri vyjednávaní o clách s USA. Utorkové vyjadrenia vládnych predstaviteľov o údajnej snahe zasahovať do volieb na Slovensku považuje za ďalší útok na spojeneckú krajinu.

Matovič to vyhlásil na tlačovej konferencii. Strana Za ľudí podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej stojí za britským veľvyslancom. Ako dodala, Fico verejne osočuje demokratického spojenca, čo je neprípustné.

„Bol to Robert Fico, ktorý sľuboval ľuďom, že keď vyhrá voľby a keď vyhrá voľby jeho kamarát Trump, tak Slovensku bude sveta žiť. No, ďakujeme veľmi pekne, že vlastne o 500 percent zvýšil clá pre Slovensko. Lebo predtým boli slovenské autá, ktoré slovenské fabriky, slovenskí ľudia, ktorí sú zamestnaní vo Volkswagene a v Jaguari Land Rover, ktoré sa vyvážali do USA, tak boli zaťažené 2,5-percentným clom. Šefčovič ako Ficov človek vybavil, že už to nebude 2,5 percenta, ale šesťkrát viac,“ myslí si Matovič.

Líder hnutia si podľa svojich slov nevie predstaviť, prečo by Británia ovplyvňovala voľby na Slovensku. Voliči vládneho Smeru-SD si však podľa neho tieto otázky klásť nebudú a Ficove slová zoberú ako „sväté a božie“. Poukázal, že Fico posunul údajné financovanie influencerov do kategórie novinárov.