Fico sa prihovoril z pódia: Pellegrini by sa bez nás nestal prezidentom, po vražde novinára sme urobili chybu

Peter Pellegrini by bez nás nikdy nebol prezidentom. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico na podujatí v Handlovej, ktoré sa uskutočnilo v deň prvého výročia od atentátu na jeho osobu.

„Dúfam, že si to uvedomuje,“ odkázal Fico prezidentovi. Ten sa k výročiu vyjadril len na sociálnej sieti a nezúčastnil sa ani zasadnutia bezpečnostnej rady či stretnutia v Handlovej.

Prezidentov odkaz

„Chvíľa zdesenia z toho, čo sa pred rokom stalo, trvala príliš krátko na to, aby v slovenskej politike zmenila niečo zásadné. Keď si dnes človek zapne správy a chvíľu počúva všetky tie vzájomné útoky, osobné vyhrážky a koncentrovanú nevraživosť, s hrôzou zistí, že sme na tom po tejto stránke horšie ako pred rokom,“ napísal Pellegrini k fotografii na sociálnej sieti.

Dodal, že ak budeme čakať, že pokoj a slušnosť prídu na Slovensko „zhora“ a že nám ich tu zavedú politici, ktorí pôjdu príkladom, budeme „zjavne čakať márne“. Ak však bude podľa neho nenávisť naďalej prerastať celú spoločnosť, napokon ju zadusí.

Podľa prezidenta je len jediné riešenie, ktoré krajinu posunie vpred. To má však v rukách každý jednotlivec. „Každý sa sám musí rozhodnúť, či bude svojím vlastným životom, výrokmi, správaním a svojimi hodnotami prispievať k vyššiemu napätiu, alebo radšej k pokoju a zmiereniu,“ odkázal s tým, že je vďačný každému človeku na Slovensku, ktorý sa rozhodne ísť cestou pokoja.

Pellegrini napokon napísal, že je presvedčený o tom, že politika sa nielen dá, ale aj má robiť slušne „s rešpektom k politickému súperovi, s rešpektom k inému názoru a predovšetkým s vedomím, že zmyslom politiky nie je šírenie nenávisti, ale služba ľuďom“.

Tvrdí, že urobil chybu

Na pódiu v Športovej Hale v Handlovej premiér tiež vyhlásil, že po vražde novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej urobili chybu.

„Nemali sme počúvať našich kamarátov z Hlasu, keby sme to neurobili, tak by sme vyhrali voľby aj v roku 2020,“ povedal a zároveň poďakoval všetkým zo Smeru-SD za to, že zostali pri ňom a neodišli.

„Stojím tu pred vami v plnej sile. Sem-tam mám nejakú hnačku, panebože, kto ju nemá? Ale ja ju nemám zo strachu,“ nechal sa počuť s tým, že je v ňom ešte viac energie.

Fico na pódiu opäť zopakoval, že atentátnik bol „výplodom“ opozície a médií.