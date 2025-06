Fico otvorene hovorí o neutralite Slovenska, znamenalo by to vystúpenie z NATO. Vraj by nám to svedčalo

Slovenský predseda vlády Robert Fico začal hovoriť v súvislosti s navyšovaním výdavkov na obranu o neutralite Slovenska. Aby však naša krajina dosiahla neutralitu, museli by sme vystúpiť z NATO.

„V tomto bláznivom období postavím otázku. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku staviam oficiálne a veľmi jasne. Do čoho nás to preboha všetci ťahajú? Všetci hovoria o vojne. O akej vojne to hovoríme? To akože s kým sa ideme biť? Pokiaľ ide o mňa, tak by som vám povedal, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si mädlia ruky rôzne zbrojárske firmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Ale bohužiaľ toto nie je v mojich rukách,“ zdôraznil na tlačovej besede Fico.

Zvyšovanie výdavkov

Ak sa slovenská politická scéna u prezidenta dohodne na zvyšovaní výdavkov na obranu, podľa Fica musí ísť o postupné navyšovanie. „My dnes dávame na obranu 2 %, čo je približne 2,8 miliárd eur. Ak by sme išli na 5 % vrátane duálnych projektov, tak hovoríme o 7 miliardách eur. Kto si to môže dovoliť? Tieto čísla sú čísla, ktoré treba rozumne rozložiť v termíne, to nemôže byť skokové,“ dodal Fico.

Fico ďalej prezradil, že naša krajina vraj nebude súhlasiť s návrhom na úplné zastavenie dodávok energetických surovín z Ruska do Európskej únie (EÚ). Jeho konkrétnu podobu má Európska komisia (EK) predstaviť v utorok. Je to nezmyselný, ideologický a škodlivý návrh, ktorý by v SR mohol znamenať zvýšenie cien plynu pre domácností o 30 až 50 %.

Slovensko ďalej podľa Fica blíži k uzavretiu medzivládnej dohody so Spojenými štátmi americkými o výstavbe nového jadrového zdroja. Čaká sa na záverečné stanovisko USA. Ak k dohode dôjde, nový veľký jadrový zdroj v lokalite Jaslovských Bohuníc by postavila americká spoločnosť Westinghouse. Uviedol to po stretnutí s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády rezortom hospodárstva.

Šimečka jeho vyjadrenia kritizuje

Vyhlásenie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že by Slovensku najviac svedčala neutralita, považuje líder hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka za škandalózne. „Povedzme si, čo to znamená v realite – vystúpenie z NATO,“ upozornil opozičný líder.

Šimečka dodal, že členstvo v obrannej aliancii je pre SR absolútne kľúčové a jeho spochybňovanie nebezpečné. „Spochybňuje tým celé naše zahraničnopolitické ukotvenie, rozbíja naše vzťahy s kľúčovými partnermi a podhadzuje nás Putinovi,“ uviedol Šimečka smerom k Ficovým slovám.