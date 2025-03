Fico opakuje, že Ukrajine vojensky pomáhať nebudeme: Pripustil aj vetovanie ďalších sankcií voči Rusku

Premiér Robert Fico (Smer-SD) pripustil, že Slovensko by mohlo vetovať ďalšie európske sankcie voči Rusku, ak by mali smerovať k nabúraniu mierového procesu. Povedal to vo štvrtok na pôde Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti pred odchodom na európsky samit do Bruselu. Zopakoval pozíciu vlády, ktorá odmieta posielať vojenskú pomoc na Ukrajinu. Dodal, že SR podporuje vstup Ukrajiny do EÚ za splnenia riadnych podmienok. Fico si myslí, že veľké krajiny budú chcieť odkladať vstup Ukrajiny do Únie.

Premiér považuje za veľmi nebezpečné pre imidž Únie, ak ostane jediná, ktorá chce bojovať. „Pomaly už nechce bojovať nikto. (…) Len sú krajiny Európskej únie, ktoré neustále otvárajú otázku zbraní,“ povedal v súvislosti s vojnou na Ukrajine. EÚ musí podľa neho tlačiť na mier na Ukrajine, Slovensko sa preto bude snažiť do záverov dať aj tieto posolstvá.

Doma inak ako v EÚ

Opozícii odkázal, aby ho neobviňovala, že hovorí iné stanoviská doma a iné v EÚ. Postoj vlády SR označil za racionálny a pragmatický. „Vláda SR nevie zabrániť, ak sa niekto bilaterálne rozhodne poskytnúť zbrane na Ukrajinu,“ povedal a zároveň zdôraznil, že vláda SR už nikdy nedaruje Ukrajine zbrane. „Sme pripravení spolupracovať len na komerčnej báze,“ povedal s tým, že Slovensko je pripravené pokračovať v humanitárnej pomoci. Zdôraznil, že v prijatých záveroch sa vždy hovorí o tom, že vojenská pomoc zohľadňuje špecifiká jednotlivých štátov. „My hovoríme jasné nie, ale nevieme zabrániť iným krajinám darovať,“ dodal.

Podľa premiéra existujú „veľké chúťky“ vložiť do sankčných balíkov veci, ktoré nás ohrozujú, ako napríklad jadrový program. „Pripúšťam, že ak budeme vnímať pokus o ďalšie sankcie ako niečo, čo má nabúrať mierový proces, sme pripravení to ‚zavetovať‘, to nie je nič zlé,“ povedal Fico.

Témou samitu bude aj zvyšovanie obranyschopnosti EÚ. Fico odmieta diskusie o „prezbrojení“ Európy, chce hovoriť o zvyšovaní bezpečnosti. Akékoľvek mierové misie by mali byť podľa jeho slov na Ukrajine až po dohodnutí mieru. Nepodporuje, aby boli súčasťou takýchto misií slovenskí vojaci. Takéto mierové sily by mali byť zložené len z krajín, ktoré nie sú bezprostredne susedia Ukrajiny a Ruska. „Slovensko o takúto misiu záujem nemá,“ povedal.

Slovensko podporuje integráciu Ukrajiny do EÚ za splnenia všetkých podmienok. „Vstup Ukrajiny do Európskej únie kompletne preorie finančný rámec únie,“ vyhlásil Fico, a preto si myslí, že veľké krajiny urobia všetko preto, aby sa vstup Ukrajiny do EÚ odkladal čo najdlhšie.