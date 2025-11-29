Fico má pre Lajčáka slabosť, minister vnútra tomu nerozumie. Ferenčák už podľa neho dávno nie je mentálne v strane Hlas

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie slabosti premiéra Roberta Fica pre Miroslava Lajčáka. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s tým, že predseda vlády si nechal Lajčáka za poradcu aj napriek jeho komunikácii so sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.
Minister vnútra tomuto vzťahu nerozumie. Pripomenul, že anglický kráľ Karol III. sa voči svojmu bratovi, ktorý rovnako komunikoval s Epsteinom, postavil tak, že mu odobral všetky výhody, vyznamenania, rentu. A to aj napriek tomu, že bol jeho brat. „Tak v tomto prípade vzťah Fica s Lajčákom je taký silný, že je ešte väčší ako bratský,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že najlepšie by v tomto prípade bolo, keby Lajčák celý tento vzťah vysvetlil verejnosti.
Aký mal vzťah s Epsteinom?
„Ja si vážim prácu pána Lajčáka. Pre Slovensko urobil kus práce, ale je to na ňom, aby vysvetlil, o čom sa bavili a prečo sa takto bavili,“ dodal minister, podľa ktorého je to súčasne aj na vysvetlení premiéra.
„Evidujem komunikáciu Epsteina s mnohými významnými politikmi v rámci celého sveta. Tá komunikácia je autentická, nakoľko pochádza z amerického Kongresu a, pokiaľ viem, ešte veľká časť tej komunikácie bude k dispozícii celej verejnosti. Sú tam niektoré veci pri komunikácii Epsteina s pánom Lajčákom, ktoré sú veľmi závažné aj z pohľadu toho, čo sa tu dialo napríklad v roku 2018, kedy padla vláda Roberta Fica, kde sa hovorí o tom, že všetko pôjde podľa plánu a že tu bude pomaly až ohrozená zvrchovanosť a suverenita krajiny,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že to vytvára mnohé otázniky o tom, aký bol ich vzťah.
Podľa medializovaných informácií bol exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v kontakte s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreyom Epsteinom. Dôkazom má byť viac ako 20-tisíc strán materiálov, ktoré zverejnil Dozorný výbor americkej Snemovne reprezentantov. Viacero médií tieto dokumenty analyzovalo a zistilo, že vo viacerých komunikáciách sa spomínal Lajčák, dokonca prebehla aj priama komunikácia.
Lajčák aktuálne pôsobí ako poradca premiéra. Po jeho odvolaní z tejto pozície volala tak opozícia, ako aj koaličná Slovenská národná strana. Miroslav Lajčák však podľa predsedu vlády neurobil nič, čo ho nútilo odvolávať ho z pozície poradcu.
Ferenčák už mentálne nie je v strane Hlas
Šutaj Eštok sa tiež vyjadril k poslancovi Hlasu Jánovi Ferenčákovi. Podľa neho už dávno nie je mentálne členom Hlasu, bližšie má vraj k Progresívnemu Slovensku. Irena Biháriová, ktorá je rovnako hostkou relácie, potvrdila, že žiadne debaty PS a pána Ferenčáka neprebiehajú.
„Môžem vás ubezpečiť, že nikdy doteraz neprebiehali v PS debaty ani úvahy o Ferenčákovi,“ povedala poslankyňa s tým, že ani zo strany Ferenčáka nikdy nezachytili akýkoľvek náznak v tejto súvislosti. Ak ide teda o akvizície, nikdy to podľa jej slov nebolo témou.
„Veď pri dôležitých zákonoch, ako bola zmena ústavy alebo konsolidácia, si pán Ferenčák vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že to, že je Ferenčák súčasťou koalície na papieri, neznamená, že v skutočnosti je jej stabilnou súčasťou, keďže si hlasuje, ako chce.
Reagoval tak súčasne na Ferenčákove slová o tom, že sa nezúčastní na hlasovaniach v parlamente, kým nebude zrejmé, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z pozície predsedu európskeho výboru. Namiesto Ferenčáka strana Hlas pre túto pozíciu navrhuje Petra Kmeca.
Minister tiež povedal, že nový úrad, ktorý má nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov, bude mať silnejšie kompetencie. Prezidentovi rád vysvetlí, prečo ho chcú rušiť a on to podľa neho „ako rozumný človek určite pochopí“.
Správu aktualizujeme.
