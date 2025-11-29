Fico má pre Lajčáka slabosť, minister vnútra tomu nerozumie. Ferenčák už podľa neho dávno nie je mentálne v strane Hlas

Foto: SITA

Lucia Mužlová
SITA
Hošťami relácie Sobotné dialógy sú Matúš Šutaj Eštok z Hlasu a Irena Biháriová z Progresívneho Slovenska.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie slabosti premiéra Roberta Fica pre Miroslava Lajčáka. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s tým, že predseda vlády si nechal Lajčáka za poradcu aj napriek jeho komunikácii so sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.

Minister vnútra tomuto vzťahu nerozumie. Pripomenul, že anglický kráľ Karol III. sa voči svojmu bratovi, ktorý rovnako komunikoval s Epsteinom, postavil tak, že mu odobral všetky výhody, vyznamenania, rentu. A to aj napriek tomu, že bol jeho brat. „Tak v tomto prípade vzťah Fica s Lajčákom je taký silný, že je ešte väčší ako bratský,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že najlepšie by v tomto prípade bolo, keby Lajčák celý tento vzťah vysvetlil verejnosti.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Aký mal vzťah s Epsteinom?

„Ja si vážim prácu pána Lajčáka. Pre Slovensko urobil kus práce, ale je to na ňom, aby vysvetlil, o čom sa bavili a prečo sa takto bavili,“ dodal minister, podľa ktorého je to súčasne aj na vysvetlení premiéra.

„Evidujem komunikáciu Epsteina s mnohými významnými politikmi v rámci celého sveta. Tá komunikácia je autentická, nakoľko pochádza z amerického Kongresu a, pokiaľ viem, ešte veľká časť tej komunikácie bude k dispozícii celej verejnosti. Sú tam niektoré veci pri komunikácii Epsteina s pánom Lajčákom, ktoré sú veľmi závažné aj z pohľadu toho, čo sa tu dialo napríklad v roku 2018, kedy padla vláda Roberta Fica, kde sa hovorí o tom, že všetko pôjde podľa plánu a že tu bude pomaly až ohrozená zvrchovanosť a suverenita krajiny,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že to vytvára mnohé otázniky o tom, aký bol ich vzťah.

Podľa medializovaných informácií bol exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v kontakte s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreyom Epsteinom. Dôkazom má byť viac ako 20-tisíc strán materiálov, ktoré zverejnil Dozorný výbor americkej Snemovne reprezentantov. Viacero médií tieto dokumenty analyzovalo a zistilo, že vo viacerých komunikáciách sa spomínal Lajčák, dokonca prebehla aj priama komunikácia.

Lajčák aktuálne pôsobí ako poradca premiéra. Po jeho odvolaní z tejto pozície volala tak opozícia, ako aj koaličná Slovenská národná strana. Miroslav Lajčák však podľa predsedu vlády neurobil nič, čo ho nútilo odvolávať ho z pozície poradcu.

Ferenčák už mentálne nie je v strane Hlas

Šutaj Eštok sa tiež vyjadril k poslancovi Hlasu Jánovi Ferenčákovi. Podľa neho už dávno nie je mentálne členom Hlasu, bližšie má vraj k Progresívnemu Slovensku. Irena Biháriová, ktorá je rovnako hostkou relácie, potvrdila, že žiadne debaty PS a pána Ferenčáka neprebiehajú.

„Môžem vás ubezpečiť, že nikdy doteraz neprebiehali v PS debaty ani úvahy o Ferenčákovi,“ povedala poslankyňa s tým, že ani zo strany Ferenčáka nikdy nezachytili akýkoľvek náznak v tejto súvislosti. Ak ide teda o akvizície, nikdy to podľa jej slov nebolo témou.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

„Veď pri dôležitých zákonoch, ako bola zmena ústavy alebo konsolidácia, si pán Ferenčák vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že to, že je Ferenčák súčasťou koalície na papieri, neznamená, že v skutočnosti je jej stabilnou súčasťou, keďže si hlasuje, ako chce.

Reagoval tak súčasne na Ferenčákove slová o tom, že sa nezúčastní na hlasovaniach v parlamente, kým nebude zrejmé, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z pozície predsedu európskeho výboru. Namiesto Ferenčáka strana Hlas pre túto pozíciu navrhuje Petra Kmeca.

Minister tiež povedal, že nový úrad, ktorý má nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov, bude mať silnejšie kompetencie. Prezidentovi rád vysvetlí, prečo ho chcú rušiť a on to podľa neho „ako rozumný človek určite pochopí“.

Správu aktualizujeme.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vyjednávači sú na ceste do USA: Úloha je jasná, Ukrajina chce koniec vojny. Na čele…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac