Slovenské mestá varujú obyvateľov, aby nepili vodu z vodovodu. Porucha trvá dlhšie, než sa očakávalo

Obyvatelia, ktorých byty či domy sú napojené na mestský či obecný vodovod, sú zvyknutí, že z času na čas je voda mierne zakalená. Väčšinou to je spôsobené rôznymi preplachmi potrubia. Ak však voda vyzerá skoro ako blato a trvá to dlho, niečo je zle.
Presne takúto situáciu aktuálne zažívajú obyvatelia miest Veľký Krtíš a Modrý Kameň na juhu stredného Slovenska. Zakalenie trvá už od včerajšieho rána a obyvateľom ešte stále tečie špinavá voda. O situácii informovali mestá na sociálnej sieti. „Mesto odporúča obyvateľom zabezpečiť si pitnú vodu v balenej forme až do ďalšieho oznámenia,“ píše sa na stránke mesta Modrý Kameň.
K náprave zatiaľ nedošlo
„Včera v ranných hodinách bolo spozorované zakalenie pitnej vody. V tejto súvislosti bola kontaktovaná Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, pobočka Veľký Krtíš, ktorá uviedla, že prebieha odkalenie vody a stav by mal byť v poriadku do poobedňajších hodín. K náprave však v uvedenom čase nedošlo“.
„Dnes bolo zo strany mesta vykonané opätovné telefonické overenie, pričom bolo oznámené, že situácia ešte nie je v poriadku a z dôvodu poruchy prebieha prečisťovanie vodojemu a potrubných rozvodov,“ dodalo mesto. Obyvateľom tak nezostáva nič iné než čakať, kým sa situácia nezlepší.
Nahlásiť chybu v článku