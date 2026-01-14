Pripravte si peňaženky, toto vás nepoteší: Lieky sa predražia, najviac budú doplácať tieto skupiny ľudí

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) navrhuje v novej rozpočtovej vyhláške znížiť ochranné limity na doplatky na lieky. Mohlo by to znamenať, že seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by po novom mohli za lieky doplácať viac o desiatky či stovky eur.
Upozornilo na to opozičné Progresívne Slovensko, podľa ktorého tým rezort siaha najzraniteľnejším skupinám do peňaženiek. „Zníženie limitu spoluúčasti považujeme za mimoriadne škodlivý návrh. Ťažko zdravotne postihnutí a seniori majú často nízke príjmy a zároveň trpia chronickými ochoreniami, čo znamená, že lieky potrebujú pravidelne a dlhodobo,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Oskar Dvořák (PS).
Rodičia chorých detí by čelili ďalšej finančnej záťaži
Poslanec tiež doplnil, že zrušenie limitu spoluúčasti by predstavovalo pre rodičov detí s dlhodobými zdravotnými problémami ďalšiu finančnú záťaž. Zvýšenie doplatkov o desiatky až stovky eur je pre obyvateľov Slovenska podľa neho neúnosné.
„Argument ministra Šaška, že ide o úsporu potrebnú na financovanie inovatívnych liekov, je absurdný. Nemôže presúvať finančnú záťaž na ľudí, ktorí si ju nemôžu dovoliť. Lieky pre týchto pacientov nie sú nadštandardom, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre dôstojný život,“ vyhlásil. Prehĺbi sa podľa neho aj nerovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti.
Minister Šaško reaguje
Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované. Limit spoluúčasti sa neruší. Šaško to uviedol na sociálnej sieti.
„Limit spoluúčasti sa neruší a kto tvrdí opak, snaží sa opäť len vytĺkať lacné politické body zastrašovaním najzraniteľnejších skupín – dôchodcov, ŤZP či rodičov detí, ktoré lieky potrebujú. Návrh programovej vyhlášky hovorí o technických aspektoch zefektívnenia finančných tokov, ktoré pacientov nijako neovplyvnia,“ tvrdí Šaško.
